Itatí Cantoral tiene el mejor look con short para la playa y esta es la prueba

Itatí Cantoral es una de las actrices más queridas de México, pues proviene de una familia de artistas y desde muy joven cautivó al público con su talento, pero también es una de las famosas que constantemente sorprende con sus increíbles looks, como en esta ocasión en la que lució un sencillo, pero perfecto look con short durante un paseo en yate.

En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, Itatí Cantoral compartió una serie de fotografías en las que muestra que disfrutó de un paseo en yate con motivo del cumpleaños de su hija, a quien le dedicó tiernos mensajes: “Gracias por haber nacido y ser la razón de mi existir, feliz cumpleaños María Itatí”, expresó en una primera imagen en la que se ve a ambas sonrientes.

En otra imagen, Itatí Cantoral posa a la orilla del yate y deja ver por completó el look que utilizó para la ocasión, se trató de un short color verde olivo y una camisa negra, además completó su outfit con llamativos aretes rojos en forma de aro, lentes de sol y labial rosa claro.

“Teniendo poco, también se puede ser rico. Bonita semana”, escribió la actriz para acompañar la imagen en la que se le ve relajada tomando el sol y como era de esperarse, los comentarios positivos y halagos no se hicieron esperar y comenzaron a aparecer en la caja de comentarios en la que hay cientos de ellos.

“Te amo, te ves bellísima, no puedo con tanta belleza que posees, te amo Itatí bella”, “Bonita”, “Estás hermosa”, “Divina”, “Te admiro muchísimo”, “Qué guapa”, “La más hermosa”, “Preciosa”, “Eres muy bonita”, “Belleza natural”, “Qué preciosa eres” y “Eso es todo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Pone a la venta lujosa mansión

Itatí Cantoral acaparó los reflectores hace unos días cuando dio a conocer que puso a la venta una lujosa mansión ubicada en la zona exclusiva de Rancho Viejo, Texas. En entrevista para TVNotas, el hermano menor de la actriz reveló que la propiedad perteneció a su padre, Roberto Cantoral, y que tomaron la decisión de venderla debido a que nadie la habita y están pagando mucho por su mantenimiento.

“Estábamos pagando mucho dinero por algo que no usamos, y no nos podemos dar ese lujo con la situación en la que nos encontramos todos con la pandemia, aunado a eso, no podemos visitarla seguido por las restricciones que tiene EU para viajar; vender la propiedad es la mejor opción”, dijo el hermano de Itatí Cantoral, quien reveló que están pidiendo 27 millones de pesos por ella.​