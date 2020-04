Insomnio ataca a los famosos

Además de las historias que circulan en la red sobre los malos hábitos que está provocando el confinamiento a una buena parte de la población mexicana, algunos famosos también están viendo afectados sus hábitos y con ello, sus patrones de sueño, y las redes sociales nos han llevado a identificarlos.

Tal es el caso de Erika Buenfil y Adal Ramones, quienes aunque no lo detectan han pasado a formar parte del #ClubDelInsomnio en Twitter, donde abren conversaciones pasada la 1:00 de la mañana, pero no se alarmen, tener insomnio es algo común en situaciones de estrés como la incertidumbre del qué pasará con el Covid-19.

Por otra parte, Niurka y Natalia Téllez, han aprovechado la pérdida de sueño para hacer algún reto como es el caso de la cubana o simplemente ponerse a pintar como la joven conductora. Y es que la carga emocional puede generar aumento de actividad durante una fase del sueño llamada fase de Movimientos Oculares Rápidos (MOR), en la cual existe mayor actividad cerebral.

La cantante Dulce también ha hecho pública su falta de sueño y Brenda Bezares utiliza algunos productos con fórmulas de aromaterapia para mantener un ambiente de paz en su cama, así lo compartió la conductora en su cuenta de Instagram. Por último, el conductor de noticias en El Heraldo de México, Mariano Riva Palacio, también es parte de dicho club y lo ha hecho saber a través de sus redes sociales, donde también ha recibido tips para combatir el trastorno del sueño.

Algunas recomendaciones para ganarle la batalla al insomnio son:

– Mantener una rutina en la que se establezcas un horario fijo para dormir.

– Tener presente que la cama es para dormir; no llamadas, no libros, ni comida en tu cama, harán que tu cerebro se desactive en cuanto pongas un pie dentro de tus cobijas.

– Evitar los dispositivos móviles te ayudará a que no consumas información que pueda aumentar tus niveles de ansiedad e incertidumbre.

Además, a través del 911 las personas pueden ser canalizadas con psicólogos y personal experto para conciliar el sueño.