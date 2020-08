Ignacio López Tarso teme por su vida

Ignacio López Tarso lamentó que los productores de televisión y cine ya no le den trabajo, y que además de ello, por su avanzada edad y la pandemia de coronavirus no pueda regresar al mundo laboral.

El primer actor aseguró que teme por su vida y que debido a la situación que ahora se vive en el mundo por el Covid-19 sus deseos de volver a la pantalla chica, al séptimo arte o al teatro no se hagan realidad.

“Así no puedo vivir… así me voy a morir pronto, tengo 95 años, espero que me quede tiempo de volver al cine, de volver a la televisión… no me llaman, no se filma, no se hace televisión, no se hace teatro”, externó preocupado en entrevista para el programa Sale el Sol.

Mientras cambia su suerte laboral, el artista ha decidido incursionar en el mundo de la tecnología, ya que a través de este medio puede tener cercanía con sus seguidores haciendo algunos eventos para seguir demostrando su talento actoral, como el que realizará el próximo 20 de agosto con la lectura dramatizada de la obra Leonardo y la máquina de volar.