Hospitalizan de gravedad a abuelita de Belinda

Ciudad de México.- Pese a que se desconoce si fue a causa de Covid-19, Juana Moreno, abuela de la cantante Belinda, se encuentra hospitalizada en España de gravedad, según informó la madre de la intérprete.

Belinda Schull tomó sus redes sociales, en especial las historias de instagram, para pedir a sus seguidores que realizaran una oración por la salud de su madre.

«En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud, les pido una oración de sanidad por ella», posteó en su cuenta oficial.

En otra historia, Schull compartió una foto tomando las manos de su mamá, de 88 años, junto al mensaje: «No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti… Esta batalla la vamos a ganar».

El año pasado, a mediados de marzo, Belinda confirmó que su abuela había sufrido una recaída de salud y que la familia entera se encontraba preocupada y al tanto de los avances de los médicos en España.

«En este momento mi abuelita está no muy bien de salud, está en Madrid. No se encuentra muy bien y la verdad eso me tiene un poco preocupada y triste», señaló la intérprete a un programa de espectáculos.

El mensaje original de Schull fue difundido en redes, y de inmediato varios clubes de fans de Belinda mostraron su apoyo haciendo viral la petición, situación que agradeció la familia de Moreno.