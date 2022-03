Hombre misterioso le manda 1500 rosas a Ángela Aguilar

Ángela Aguilar está recorriendo cada estado de Estados Unidos con su gira Mexicana Enamorada. Dejando atrás el aparatoso percance que sufrió cuando perdió su falda en pleno concierto hace unos días, la cantante reveló que recibió un romántico regalo de un misterioso galán; la noticia sorprendió a sus fans, pues la famosa rara vez comparte detalles de su vida privada.

La hija de Pepe Aguilar se tomó un descanso de su tour para conectarse a una transmisión en vivo con el programa El show de Piolín, ahí la joven habló de su situación amorosa y confesó que tiene un pretendiente que le obsequia rosas con frecuencia.

«Me mandan flores tan seguido… Fue hace poquito y me encantaron», comentó Ángela Aguilar entre risas y negándose a revelar el nombre de su admirador.

Señaló que no le gusta que le manden flores, ya que le aflige verlas marchitarse. Sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción, y es que se quedó sin palabras al darse cuenta que eran más de mil rosas.

«Yo no soy de flores porque me da tristeza verlas morir. No quiero que me regalen flores, si me quieren regalar algo escríbanme una carta, algo así, pero esta vez sí las acepté y fueron como mil 500 rosas llegaron a mi hotel y mi show», dijo.

Cuando el conductor le preguntó si fue un cantante quien se las dio, Ángela Aguilar se rehusó a dar información del tema: «Yo no te puedo decir nada, me matan», aseguró.

Ángela Aguilar reacciona a su accidente en show

Sobre el incidente con su falda que sufrió, la cantante indicó que por fortuna traía puesto debajo el siguiente vestuario que luciría en el concierto.

«Todo el mundo me está haciendo sentir como que no traía nada abajo, ¡traía unos pantalones, por favor! Era el siguiente cambio, pero ya quedé con mis vestuaristas: ‘pónganme mas clips que no se me caiga la falda, por el amor de Dios’, pero todo está bien», agregó.