Hijo de Silvia Pinal ‘explota’ por polémica sobre herencia de la actriz

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, expresó su molestia por ser víctima de múltiples escándalos, luego de que una revista publicara que éste pretendía dejar fuera del testamento de la diva del cine mexicano a sus hermanas, la cantante Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel. Asimismo, el famoso aseguró estar «hasta la mad…» de tener que desmentir las polémicas publicaciones.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, Luis Enrique Guzmán respondió a las acusaciones que recibió en los últimos días y mencionó que no está buscando quedarse con toda la herencia de su madre, Silvia Pinal.

«Ya se volvió un hábito de estas personas de sacar sus pend… y que yo tenga que replicar y me cag… eso. Ya estoy hasta la mad… de las pinch… revistas», dijo Luis Enrique Guzmán.

Asimismo, el hijo de Silvia Pinal comentó que desconoce que miembro de su personal que acude a la casa de la actriz da dichas entrevistas con información falsa.

«Jamás he tenido nada que ver con el testamento de mi mamá ni nada, este tipo de mama…, amarrando navajas entre mi familia, queriendo enemistar a mis hermanas contra mí», indicó.

Luis Enrique Guzmán mencionó que ya está acostumbrado a este tipo de escándalos porque su familia es pública, pero aseguró estar cansado de los ataques.

«Es horrible que te estén tirando mier…, cuando lo único que quieres es criar a tu hijo. Prefieren el amarillismo y hablar mier… de quien sea, en este caso soy yo siempre. Ya estoy hasta la mad… (…) No me gusta estar defendiéndome de las mama… que se escriben. Son los únicos que me tiran, no entiendo por qué y esto está de la ching… porque afecta a la familia de mi mujer, a mi mujer, afecta a mucha gente», aseguró.