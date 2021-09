Hijo de Cepillín asegura que ha recibido amenazas de muerte; teme por su vida

Ricardo González Jr., hijo de Cepillín, reveló que se encuentra muy asustado luego de recibir amenazas de muerte a mediados del mes de agosto.

Según relató González Jr. a una publicación de circulación nacional, mientras se encontraba viendo televisión en casa comenzó a recibir notificaciones de redes sociales donde le informaban del ultimátum.

“Temo por mi vida, me están exigiendo que deje a mi mujer con quien llevo 22 años de matrimonio o me van a matar. Ando muy sacado de onda, porque la madrugada del pasado 18 de agosto comienzo a recibir alertas de mensajes en mi celular, yo estaba viendo una serie y se me hizo muy raro que a esa hora sonara mi teléfono, lo checo y eran mensajes de una fan que me mandaba una liga, al abrirla veo que eran mensajes de un tipo con nombre ‘lostigersdelnorte’, quien en TikTok le había mandado primero mensajes a mi mujer, Fely, con quien llevo 22 años de matrimonio, donde le decía: Deja a Cepi y vente conmigo, posteriormente veo otros mensajes donde ya me estaba amenazando directamente a mí y ¡de muerte!, diciéndome que me despidiera de mi familia porque aparte ya sabían dónde encontrarme, todo fue muy rápido y no pude evitar quedarme en shock”, contó el hijo del fallecido ‘Payasito de la Tele” a una revista.

Asegurando que su esposa desconoce el origen de estos mensajes que atentan contra su vida, el hijo de Cepillín añadió: “no puedo creer que existan este tipo de personas; no creo que se trate de una broma porque no fue sólo un mensaje, fueron varios y hasta el tipo señaló que ya sabía dónde encontrarme, cómo saben, yo vivo en Metepec, Estado de México, y justo ese día (18 de agosto) tuve que ir a un evento a la CDMX, entonces iba en la carretera todo sacado de onda y muy desconfiado, ya que, este sujeto aseguró que sabía que ese día iba a salir de casa y que mejor me despidiera de mi familia”.

Posteriormente, Ricardo González Jr. declaró que, aunque ya se bloqueó el perfil donde surgieron las amenazas, buscará dar con los responsables si continúan las acciones en su contra, pues una amenaza de muerte pública no debe ignorarse.

“Si sigue molestando a mi familia y amenazando mediante otro perfil, entonces ya acudiré con las autoridades cibernéticas para que me ayuden a investigar y más vale dejar el primer aviso.

Aunque al igual que mi padre, yo siempre he sido muy apegado a la gente, al público, los saludo, platico con ellos en la calle y no por estos sujetos cambiaré mi manera de relacionarme con el público, nunca hemos sido de guaruras, ni de traer seguridad privada, no tenemos el dinero, ni tenemos la necesidad, ya que nosotros sentimos que la misma gente nos cuida y así ha sido de toda la vida, desde que mi padre comenzó en este medio”, añadió.

Finalmente, Cepillín Jr. confesó que a pesar de su temor seguirá trabajando, pues no puede darse el lujo de quedarse en casa sin generar ingresos.

“Hay muy pocas cosas que me dan miedo y una de ellas es dejar a mis hijos huérfanos tan pequeños, entonces sí hablé con ellos y les dije lo que estaba pasando, ellos son unos chicos bastante maduros pese a que Ricardo tiene 17 años y Eddy 14, ambos me dijeron que todo estaría bien y se los dije porque ellos lo podían ver en las redes y tomarlo de otra manera, mi mujer también se asustó, pero tenemos que seguir y salir de casa a trabajar para traer el alimento a casa. Yo no me meto con nadie y según yo, no tengo enemigos, pero ya comenzamos a investigar con algunas personas que trabajan para esta red aquí en México, para checar de donde podrían venir estas amenazas para estar alertas”, manifestó.