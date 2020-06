Hija de Héctor Suárez asegura que no peleará por su herencia

Julieta Suárez Gomís, hija de Don Héctor Suárez y de la presentadora de televisión Pepita Gomís, no pudo viajar a México para despedirse físicamente de su padre; sin embargo, reveló que días antes de su deceso, sintió su presencia a pesar de la distancia que existía entre ellos.

“Lo sentí todos estos días, me comuniqué con él constantemente en silencio, sentí su mano, dos veces, fue impresionante. Para mi papi el colibrí era muy importante, y un día estando sentada llorando se me apareció un colibrí y se quedó volando unos 15 segundos y luego se paró en la rama de un árbol, muy cerquita de mí, y supe que era mi pa comunicándose conmigo, y ayer por ejemplo, después de haber tenido días muy duros, sentí como si me hubiera abrazado, como si hubiera venido a abrazarme, sentí una paz muy profunda y pude soltar todo dolor, y supe que mi papi se iba, o sea, supe que le faltaban muy poquitas horas para fundirse con la luz”, contó.

De la misma forma, Julieta reveló en entrevista para el programa Venga la Alegría, que su padre decidió lo que se tenía que hacer con sus restos, y por ese motivo se encuentra tranquila tras la incineración del cómico.

“Muy conforme, él lo pidió así, él pidió que se hiciera todo lo que se hizo, y eso me da mucha tranquilidad… pudo morir en su casa rodeado de mis hermanos, de su esposa y lleno de amor”.

Finalmente, Julieta Suárez Gomís aseguró que no peleará por la herencia de su padre, sobre todo porque tiene hermanos muy pequeños que necesitan de lo que su padre pudo haber dejado.

“Cualquier cosa que él haya decidido, que yo no tengo ni idea, yo voy a ser feliz con cualquier cosa que él haya decidido, además tengo hermanos muy chiquitos, que en el debido caso que mi pa haya tenido su testamento, todo se los va a dejar a ellos, a mí ya me dio todo lo que me pudo dar en vida y estoy muy agradecida, no necesito más”, sentenció.