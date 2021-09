Héctor Parra demandará a Sergio Mayer ahora que se le acabó el fuero

Héctor Parra reveló que demandará a Sergio Mayer, ya que lo acusa de tráfico de influencias para que lo metieran a prisión por abuso sexual, ya que no existen las pruebas suficientes para haber sido aprehendido.

Sergio Mayer se burló de las amenazas de Parra, y dijo que no sólo a su hija Alexa, sino con cualquier menor que sufra de ese tipo de violencia, él apoyará en todo lo que sea posible.

Mayer dijo para el programa ‘Hoy’: “Si él está ahí dentro, es porque la autoridad encontró elementos para armar una carpeta y para detenerlo. Yo no tengo nada que ver, y que su abogado y él demuestren su inocencia y punto. Pues que me denuncie”.

El ya ex diputado federal le aconsejó a Héctor Parra asumir las consecuencias de sus actos, y agregó: “No creas que me levanto y digo: ‘hoy voy a arruinar la vida de ¿quién?’, vamos a ver a quién arruinó y organizó al Ministerio Público y la policía de investigación, el juez y todo; habían dicho que iban a demandar al juez, al ministerio público, a la policía de investigación, a mí, a la Fiscalía, y ahora veo que nada más se van contra mí, pues que me denuncien”.