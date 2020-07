Ha muerto el actor Nick Cordero tras una dura batalla en contra del Covid-19

Luego de meses de lucha en contra de las secuelas que le dejó el Covid-19, el actor de Broadway Nick Cordero ha perdido la batalla y falleció la tarde de este domingo 5 de julio a los 41 años, según ha informado su esposa, Amanda Kloots, a través de sus redes sociales. Nick se encontraba a la espera de un doble trasplante de pulmón que le ayudaría a mitigar los estragos que le dejó la enfermedad generada por el contagio del nuevo coronavirus, que aún mantiene al mundo en estado de alerta y a varios países en confinamiento.

Por medio de una emotiva fotografía en blanco y negro, la cual acompañó de unas sentidas palabras para su compañero de vida, Amanda dio a conocer la triste noticia, aprovechando el momento para rendirle un merecido homenaje a quien fue su esposo por más de tres años. “Dios tiene otro ángel en el cielo ahora. Mi querido esposo falleció esta mañana. Estaba rodeado de amor por su familia, quienes cantábamos y rezábamos mientras él dejaba esta tierra”, se puede leer al inicio de su mensaje que ha compartido la actriz en su perfil de Instagram.

“Estoy incrédula y con mucho dolor. Mi corazón está roto ya que no puedo imaginar nuestras vidas sin él. Nick era una luz tan brillante. Era amigo de todos, le encantaba escuchar, ayudar y especialmente conversar. Fue un actor y un músico increíble. Amaba a su familia y amaba ser padre y esposo. Elvis y yo lo extrañaremos en todo lo que hacemos, todos los días”, continuó Kloots, haciendo referencia al hijo que tuvieron en común apenas un año atrás.

La actriz agradeció a sus seguidores y amigos por la solidaridad que le demostraron a lo largo de los más de tres meses que Nick permaneció en el hospital, reconociendo que fueron esas muestras de cariño las que la mantuvieron de pie durante los difíciles momentos, haciendo una mención especial a los médicos de su marido, quienes dieron lo mejor de sí por salvarle la vida. “No se cómo agradecerles a todos por las muestras de amor, apoyo y ayuda que hemos recibido en los últimos 95 días. No tienen idea de cuánto me levantaron el espíritu todos los días a las 3:00 de la tarde, mientras el mundo cantaba la canción de Nick, Live Your Life”, compartió. “Se la hemos cantado hoy, tomados de sus manos. Mientras le cantaba la última línea, ‘te darán infierno, pero no dejes que maten tu luz sin dar pelea’, sonreí porque definitivamente él peleó. Te amaré por siempre y para siempre mi dulce hombre”, finalizó.

Luchó hasta el momento

Nick Cordero fue ingresado al Centro Cedars-Sinai de Los Ángeles el pasdado 31 de marzo, debido a una neumonía producida por el coronavirus. Ahí, su estado de salud fue empeorando cada día más, al punto de caer en coma. El actor, recordado por su participación en Law & Order: Special Victims Unit, Blue Bloods o A stand up guy, sufrió de una trombosis en una de sus piernas, por lo que tuvieron que amputársela. A pesar de su estado crítico, su esposa mantenía vivas sus esperanzas y confiaba en que el padre de su hijo se recuperaría y lograría retomar su vida más adelante. Sin embargo, hace unos días, Amanda reveló que para que Nick pudiera recuperarse, era necesario que se le hiciera un doble trasplante de pulmón, el cual desafortunadamente no ocurrió. Descanse en paz Nick Cordero.