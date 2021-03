Guillermo Pous duda que haya muerto Cepillín

El hijo de Cepillín no se quedó callado.

Ante el lamentable fallecimiento de Ricardo González ‘Cepillín’ a los 75 años de edad por un paro cardiorrespiratorio, Guillermo Pous el abogado de la familia de Juan Gabriel reaccionó asegurando que a él esto no le consta porque no ha visto el cuerpo ni el acta de defunción.

“Con la misma ironía con la que me hacía referencia y era señalado burlescamente, pues me es sencillo y además citándolo, a mí no me consta que el señor González haya muerto, porque no he visto el cuerpo ni el acta de defunción; posiblemente esté escondido”.

Continuó Pous “A pesar de eso, Cepillín seguirá vivo seguramente en la vida de muchos”.

Tras estas polémicas declaraciones Ricardo González Guajardo, hijo del querido ‘payasito de la tele’ le respondió de forma tajante.

“Lo veo como un es…, eso es todo. Nosotros no tuvimos la necesidad de meter dos camionetas y tres… nosotros tuvimos un contacto directo con la prensa y se vio que fue totalmente que fue una actuación lo que hicieron ellos. No hay manera de que un día para otro cremes a un fallecido”, declaró frente las cámaras del programa ‘Suelta la Sopa’.

Cabe recordar que esto se desató luego de que Cepillín declaró en una entrevista con el programa de radio de ‘Piolín’ en Los Angeles, que la misteriosa muerte del ‘Divo de Juárez’ era una gran mentira.

“Yo estoy seguro de que Juan Gabriel no está muerto, porque si algo no puedes brincar en Estados Unidos es precisamente la muerte, y si te fijaste nunca se vio el cadáver. Esa misma noche supuestamente el cadáver salió y al día siguiente ya estaba cremado, y según esto en Miami. ¿Cuándo habías visto eso en Estados Unidos? Ni Kennedy cuando murió. Nadie. Aquí es un proceso completo”, declaró Cepillín.