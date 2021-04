Gloria Murillo ex participante de Exatlon México tiene una peligrosa enfermedad

Gloria Murillo, ex participante de Exatlón México, reveló en su cuenta de Instagram el problema de salud que padece y que podría llevarla a la muerte en caso de no atenderse de inmediato.

Se trata el shock anafiláctico; caracterizado por ser una severa reacción anafiláctica (anafilaxia), rápidamente progresiva, en la cual se produce una disminución de la presión arterial y del paso del aire hacia los pulmones, que puede comprometer la vida de quien lo está experimentando.

Murillo confesó que ni los médicos ni ella se pueden explicar cómo inició este extraño padecimiento.

“Yo creo que los doctores ni yo vamos a saber. Eso me pasó de la nada y es algo que me pasó cuando corría. Salí a correr, me empecé a sentir muy mal y me puse así como en la foto y nunca se encontró explicación, pero me pasaba al correr”.

Aunque hace mucho no ha vuelto a experimentar un shock anafiláctico, siempre lleva con ella con una inyección de adrenalina por si le llega a ocurrir:

“Realmente tiene mucho que no me pasa, pero esta es una inyección de adrenalina que traigo siempre conmigo, que en caso de que me de, le quito el tapón y lo tengo que inyectar en cualquier parte de mi cuerpo. Esto sólo me da tiempo para llegar al hospital”, señala.