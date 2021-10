Galilea Montijo regresó a Hoy después de la ola de rumores en torno a las posibles causas de su ausencia en el matutino.

Durante la emisión de esta mañana, Galilea reapareció ante las cámaras de la televisora de San Ángel con lo que desmintió los rumores de una posible salida del programa.

La tapatía durante su participación en la sección de espectáculos, aclaró la situación que la orilló a no asistir al mañanero.

De acuerdo con la conductora, su ausencia se debió a una recomendación médica, pues debido a que aún tiene algunas secuelas del Covid-19 y es que recordemos que la atacó en dos ocasiones.

Además, su presión arterial la tenía muy alta, por lo su doctor de cabecera le recomendó descansar algunos días para que su salud mejorará.

»El doctor me dijo que me fuera unos días de descanso entonces, agarre a mi chiquillo y que me voy con mi madre, la verdad si me hacía mucha falta mi madre y yo a ella», contó.

Finalmente, la conductora aseguró que ya se encuentra mejor de salud y agradeció al público por todas las muestras de cariño que le llegaron.