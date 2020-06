Galilea Montijo denuncia extorsión por supuestas fotografías de su juventud+video

Galilea Montijo aprovechó las cámaras del programa Hoy para denunciar que está siendo víctima de extorsión a manos de un hombre ha enviando fotografías asegurando que fueron tomadas a la conductora durante su juventud.

Visiblemente incómoda con la situación, Galilea contó: “hay un tipo que está mandando unas imágenes mías, donde claramente se ve un Photoshop, donde claramente él quiere dinero, porque supuestamente son unas fotografías que me tomaron cuando yo tenía 18 años… y quiero decirle a este señor que a los 18 años yo ya estaba en la ciudad de México, entonces quiere decir que… ¿le tomó fotografías a una menor de edad desnuda?”, comenzó su denuncia la conductora.

Posteriormente, Montijo dio a conocer el modus operandi de la persona que la quiso extorsionar.

“Este señor dice que tiene muchísimo material y que tiene juntas con revistas y entonces estaba esperando mi respuesta para yo comprarlas, o si no se las vendía a las revistas. Yo solamente le quiero decir a las revistas que, si quieren comprarlas, pues están comprando un material completamente falso, y en estos momentos yo ya estoy tomando acción legal, por supuesto, y pues sí nos iríamos a juicio”.

Finalmente, Galilea Montijo envió un contundente mensaje a la persona que intentó ponerla en jaque.

“Entonces a este señor le digo que yo no me presto a este tipo de cosas, yo soy una mujer que desde los 14 años trabajo para sacar adelante a mi familia, entonces… ¿usted le tomó unas fotos a una niña de 14, 15, 16, 17 años?,. porque yo a los 18 años ya estaba en México y tengo cómo comprobarlo… Yo no entro en chantajes de absolutamente nadie, no lo voy a permitir, y menos en esta época en las que las mujeres hemos tomado el control y que nos ha tomado tantos años pelear por nuestros derechos… tipo quién seas, no te lo voy a permitir”.