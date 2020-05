Famosos que dejaron todo por una religión

Hay personalidades que estando en la cumbre de su fama han sido voceros de fe y amor, a través de un mensaje dedicado a su entrega a alguna religión. Jacqie Rivera, la idéntica hija de Jenni Rivera, abandonó una vida de vicios y confusión en su adolescencia por sentirse devota a la iglesia, la cual transformó su entorno personal para mejor. Esto siguiendo la recomendación de su tía Rosie Rivera, quien aprovecha su popularidad para inspirar a otros a seguir el llamado al cristianismo. Conoce a estos y otros famosos que lo han dejado todo por convicción religiosa.

Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra se incluyen entre los cantantes que dedican parte de su música al evangelio, emocionando al público con un mensaje espiritual. El venezolano canta junto a su talentosa hija Evaluna el tema «La gloria de Dios», y el dominicano envía su mensaje con canciones como «Las avispas». Artistas urbanos como Héctor El Father y Almighty se las jugaron y ahora predican un mensaje basado en sus creencias más profundas, restándole importancia a la fama por sobre su vocación espiritual.

Eduardo Verástegui, Rashel Díaz, Bárbara Bermudo y Yuri son transformadores a través de sus redes sociales con pensamientos basados en una fe inquebrantable. Poner en primer lugar el llamado religioso es común para todos ellos, y tienes que conocerlos caso por caso. Hay quienes han llegado a cambiar de nombre y abandonar su profesión, como sucedió con la exactriz Maritza Rodríguez. Te muestro en detalle.

Almighty asegura haber recibido el llamado de Dios.

El controversial cantante nacido en Cuba y cuyo nombre de pila es Alejandro Mosqueda Paz asegura haberse convertido a la religión, tras cantar su primer tema cristiano. Como parte del llamado de Dios, borró todas sus publicaciones de Instagram para sustituirlas con otras con mensajes religiosos, pidiendo ayuda a otros artistas urbanos Como Nicky Jam y Zion con la supuesta idea de montar una iglesia en Puerto Rico. De igual modo, Almighty ha pedido a sus fans que se dediquen a leer la Biblia, predicar la palabra de Dios y esperar el Apocalipsis. Curiosamente, después de esto volvió a borrar todo el contenido de su Instagram, dejando en suspenso a su público.

Bárbara Bermudo se apoya en fe cristiana en todo momento.

La periodista puertorriqueña es devota al cristianismo, incluso en los momentos más difíciles, como cuando fue despedida de Univision. Sus creencias las muestra constantemente en las redes sociales, enviando mensajes de fortaleza, ánimo y buenos deseos inspirados en El Señor. «Pase lo que pase, sea cual sea tu situación, Él siempre te lleva de la mano», fue uno de sus recientes mensajes.

Ricardo Montaner ha hecho pública su creencia en Dios.

El baladista ha dicho en su libro Lo que no digo cantando que su misión con la música es llevar un mensaje para alabar a Dios, donde quiera que se encuentre. Montaner ha impulsado a su numerosa familia conformada por su esposa Marlene Rodríguez Miranda, sus cinco hijos y nietos a dedicarse al evangelio en cuerpo y alma. La canción «La Gloria de Dios», un dueto con su hija Evaluna Montaner, es muestra de esta devoción que lo caracteriza.

Héctor El Father se autodenomina un «hombre de Dios».

El excantante reggaetón Héctor Delgado, conocido bajo su apodo artístico «El Father», predica la palabra de Dios desde que la convicción cristiana cobró fuerza en su peregrinar. Prefirió dejar de hacer música comercial para componerle a Jesús, siendo miembro activo de la iglesia. Anda con su Biblia para todas partes y frecuentemente comparte mensajes de la sagrada escritura, asegurando que «La fama es temporal, el dinero es temporal, la vida es temporal. Pero Jesús…Él es eterno». En la cinta Conocerás la verdad, que se estrenó en 2018, cuenta cómo fue su transición hacia la fe cristiana.

Jacqie Rivera se refugió en el cristianismo para aliviar su corazón.

La hija de Jenni Rivera reveló que la separación de sus padres a la edad de 8 años la hizo sentir desolada. En su búsqueda personal por llenar ese vacío, llegó a usar drogas y hasta a serle infiel a su expareja. Queriendo seguir el ejemplo de su tía Rosie Rivera, Jacqie encontró el camino de la fe. «Fui a la iglesia y no puedo explicar lo que me pasó. Dios me quitó la tristeza y me llenó el corazón de gozo. No me sentí forzada a quererlo. Y supe en ese momento que lo que había hecho en mi pasado no importaba , ninguna de las relaciones en las que había estado, ni las drogas, ni las decisiones que había tomado. Ni siquiera haber tenido una hija fuera del matrimonio. Nada de eso le importaba”, contó dejando saber su testimonio personal.

Rashel Díaz agradece todo lo que ha significado introducirse al cristianismo con su pareja.

En 2015, la copresentadora de Un Nuevo Día y su ahora esposo Carlos García se bautizaron en una playa de Miami, dando gracias a su familia y amigos por acompañarlos en este gran paso tras su conversión al cristianismo. «No fue de un día para otro, ni por impulso, ni por tendencia. Ha sido un recorrido maravilloso desde que me convertí a Cristo hace un año hasta el día de hoy de mi bautizo”, relató entonces la periodista cubana.

Maritza Rodríguez se llama ahora Sarah Mintz y lleva peluca.

Su cambio fue gradual, pero la actriz de Silvana sin lana nos acostumbró poco a poco a verla con la boina negra y las gafitas de estudiante de la Cábala judía, hasta que se casó por tercera vez con su marido Joshua y ya se convirtió al judaísmo ortodoxo. Desde entonces, se cambió el nombre, lleva peluca y dejó las telenovelas para ser ama de casa de tiempo completo.

Eduardo Verástegui lleva más de una década sin tener sexo por su devoción a Dios.

¿Cómo puede un hombre tan hermoso dejar al mundo sin los placeres de su carne? Pues Eduardo sigue sin salirse del camino que emprendió en 2003, cuando declaró que sería célibe para honrar a Dios. También va a misa y reza el rosario a diario. Fundó una productora para hacer películas que promueven los preceptos católicos, como Little Boy, que presentó en el mismísimo Vaticano.

Juan Luis Guerra lleva su fe a cada concierto.

Juan Luis Guerra hasta lanzó un disco completo de música cristiana y por un tiempo habló de retirarse completamente para dedicarse a la iglesia. Aunque luego cambió de opinión y vio que su fe era compatible con su vida artística.

Yuri ya no canta determinadas canciones por convicción religiosa.

Yuri se retiró varios años, tras su conversión al cristianismo. Su marido es pastor y habla de su fe en los conciertos y entrevistas. Estas declaraciones las dio recientemente: «Dios es el que me ha dado el balance para poder ser cristiana y estar en un medio muy difícil, yo sola no podría. Pienso que Dios nos ha dado ese balance, tengo mis pastores que viven en Miami, que nos aconsejan en qué sí y qué no. También escucho mucho al Espíritu Santo que me guía y me dice qué sí y qué no, porque tenemos que ser coherentes entre lo que hablamos, decimos y hacemos».

Rosie Rivera fue salvada por Dios.

Tras una vida dura marcada por la violación por el marido de su hermana Jenni, Rosie Rivera se aferró a la religión de su hermano, aunque defiende que prefiere tener una relación directa con Dios.

“Dios me rescató cuando tenía 25 años literalmente de las calles […] Yo me sentía como basura. Trate de suicidarme en Los Ángeles gritándole a la gente, (borracha y semi desnuda), tratando de incitar que alguien me matara y nadie ni siquiera me ponía atención. Me tendí en medio de la calle deseando que alguien me atropellara… Me desperté un par de horas después con una presencia de Dios diciéndome: ‘Vete a casa’”, explicó una vez en una entrevista con Larry King.

Karyme Lozano desapareció del mundo de las telenovelas.

Aunque sorprendió a todos casándose por lo civil, la protagonista de Quiero Amarte practica la religión hasta tal punto que tuvo que detener su carrera.

«Prometí no volver a hacer ningún proyecto que ofenda ni a Dios, ni a la mujer, ni a los latinos”, aseguró a Vanitatis cuando fue a ver al papa Benedicto XVI a Madrid.

Madonna pasó de ser católica a ser estudiante de la Cábala y hasta cambió de nombre.

Después de tener grandes encontronazos con la iglesia católica en los 80 y los 90 por sus provocativos videos, Madonna descubrió otra religión de la que se hizo prácticamente embajadora: la Cábala judía. Hasta quiso durante una época que la llamaran Esther. Lo suyo es la reinvención.

Flavio César ya solo canta canciones cristianas.

¿Te acuerdas del joven sexy de Agujetas de color de rosa? Pues ahora solo se dedica a cantar canciones cristianas y a predicar la palabra de Jesús.

Alisson Lozz de «Rebelde» a Testigo de Jehová.

Aunque su carrera prometía mucho, tras protagonizar telenovelas como Al diablo con los guapos (2007-2008) y En nombre del amor (2008-2009) la actriz mexicana dejó todo por su religión, Testigo de Jehová, y para dedicarse a su familia. «Cambiando radicalmente de vida a ser de actriz a ser ama de casa, y a estar con las personas que más amo, mi esposo Eliú y mi hija Londo», dijo en la cuenta de Twitter de Allisson.

Ivanka Trump se pasó al judaísmo por amor.

Entre las grandes sorpresas de su vida, Ivanka guarda el hecho de que se convirtió al judaísmo para poder casarse con Jared Kushner, aunque él, si bien la convirtió en madre de tres hijos y le hizo aprender a cocinar, la hizo todavía más influyente.

Janet Jackson se convirtió al Islam y ahora no sabemos si el divorcio cambiará su fe.

La hermana de Michael Jackson pasó de escandalizar al mundo enseñando un pecho en la Superbowl a llevar velo. Ahora que se divorció de su marido a tres meses de tener su hijo a los 50 años, veremos qué nuevo giro da su carrera.

Tom Cruise es el más famosos miembro de la Cienciología en Hollywood.

En la película Magnolia no vimos como líder de una secta, pero lo cierto es que Tom Cruise ya pertenece a una: la Iglesia de la Cienciología hizo que su vida fuera un camino supuestamente recto, aunque para muchos en realidad le hizo perder la cabeza.

Richard Gere fue abanderado del budismo en Hollywood.

El que fuera sex symbol de Hollywood decidió pasarse a la contemplación interior y la vida tranquila que promulga el budismo. Incluso fue declarado persona non grata en China por su compromiso con la liberación del Tíbet.

John Travolta fracasó con su película sobre la Cienciología.

Del joven desenfadado de Grease o Saturday Night Fever al férreo defensor de la cienciología, que le llevó a protagonizar un bodrio de proporciones épicas que arruinó la segunda época dorada de su carrera. Se tituló Battlefield Earth y lucía infame.

Cassius Clay pasó a ser Mohammad Ali.

La leyenda del boxeo impresionó al mundo cuando decidió convertirse al Islam. Eso sí, Alá le acompañó en el cuadrilátero, pues su carrera siguió hasta convertirle en el púgil más célebre de todos los tiempos.