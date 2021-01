Ex de Cristian Castro revela oscuros secretos del cantante

Cristian Castro presentó oficialmente en redes a su nueva novia Maite, pero eso bastó para que otras mujeres con las que se habría relacionado revelaran detalles íntimos del cantante.

En el programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, recopilaron mensajes de texto y audios que cantante compartió a otras mujeres, así como revelaciones de ex amantes.

Una chica que conociera a Cristian durante una gira por España se convirtió en su pareja, dice que viajó a Los Ángeles para vivir con él, y reveló oscuros detalles de su relación íntima con Castro.

“La primera noche fue cortés, amable, pero no dejaba de expulsar pe$%& (flatulencias). La segunda noche todo empeoró, me exigía limpiar su casa, su inodoro, cocinarle y mirarle mientras hacía popó. Me llegó a pedir incluso defecar encima de mi cuerpo. Me quitó el celular y me obligó a darle la contraseña para revisar mi Whatsapp”.

Además de estos escandalosos testimonios. En Chisme No Like se dijo que su novia Maite, originaria de Argentina, tiene novio allá en su país, y que está embarazada de ese chico.

No cabe duda que la vida privada de Cristian siempre resulta envuelta en gran polémica.