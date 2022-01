Eugenio Derbez cuenta por qué perdió interés en Victoria Ruffo tras conocerla

Fue en 1989 cuando Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron. La actriz grababa la telenovela Simplemente María al lado de la legendaria Silvia Derbez . La mamá del actor y productor le dijo a su hijo que la protagonista de la historia quería conocerlo. Así fue la anécdota que Eugenio Derbez contó a Yordi Rosado durante la entrevista que éste le hizo para su programa en YouTube, en el que se abrió para contar momentos de otras relaciones amorosas que ha sostenido a lo largo de su vida.

‘Apenas tenía yo para pagar la renta. Me pagaban lo de la ANDA, que me acuerdo, eran 200 pesos a la semana, y era todo lo que ganaba’, platicó. En aquel entonces, Eugenio Derbez ya era papá de Aislinn Derbez y trabajaba con Anabel Ferreira en el programa de televisión Anabel. ‘Un día me dice Anabel: ‘oye, flaquito, alguien está preguntando por ti’, y yo ‘¿quién?’. Le respondió: ‘Victoria Ruffo’, y yo ‘¿la actriz?’. La verdad es que no era alguien que me gustara, que yo dijera ¡ay!, pero cuando le gustas a alguien como que paras tu antenita”. Después, su mamá le contó que Victoria estaba ‘preguntando’ por él y el protagonista de No se aceptan devoluciones visitó el set de Simplemente María , donde Ruffo y Silvia Derbez trabajaban juntas interpretando a María López y Matilde Carreño , respectivamente. Victoria Ruffo lo invitó a pasar a su camerino para platicar y lo invitó a salir. ‘El caso es que me quedo de ver con ella’, comentó al tiempo de recordar que ganaba 800 pesos al mes, que tenía dos hijos por mantener (aunque solo era Aislinn, Vadhir todavía no nacía) ‘y ella era la reina de las telenovelas’.

‘Me da la dirección en las Lomas, un penthouse de dos pisos. Llego yo en mi pesero’. Sin embargo, al final fueron a un restaurante. “Yo no traía tarjeta porque no tenía ni cuenta de ahorros. Ella empieza a pedir y pide como tres o cuatro entradas, y yo veo los precios y le digo ‘no es que estoy muy lleno, comí mucho’. Empiezo a hacer las cuentas y a la hora que llega la cuenta, voy al baño y saco mis billetitos y veo que me alcanza apenitas. Voy con los meseros y les digo que luego les paso para la propina”, platicó.

Derbez pagó la cuenta con el poco dinero que traía y sin dejar propina. Él aparentó que su automóvil estaba descompuesto y que se iría en taxi, pero la realidad es que no tenía coche. ‘Esta mujer está fuera de mis ligas, no hay manera de que yo salga con ella. No hay manera. Me le desaparecí, le fui dando largas, pero durante casi un año no nos vimos’, recordó el actor y señaló por qué perdió el interés tras la primera cita, sin embargo, después la actriz lo buscó y él compró su primer automóvil solo para poder salir con Victoria Ruffo . El resto es historia. Iniciaron una relación amorosa y se convirtieron en papás de José Eduardo . Se separaron y no concluyeron en buenos términos. En la actualidad, su trato no es precisamente el mejor ya que han mantenido una guerra de declaraciones durante muchos años, no obstante, tratan de comunicarse por el bien de su hijo.