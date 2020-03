Está muerta para mí: Roberto Palazuelos habla de cómo lo traicionó su madre biológica

Roberto Palazuelos aseguró que tuvo una infancia y adolescencia complicada porque lo alejaron de su mamá cuando era muy pequeño; sin embargo, cuando se volvió a encontrar con ella, su relación no fue la misma y confesó que se debió a que vendió información sobre él a una revista, «algo que me dolió muchísimo y que me hizo llorar dos días».

«Cuando me terminé de recuperar, dije: ‘ésta es la última vez que yo te voy a permitir a ti que me lastimes y que toques mi corazón y que lastimes mi alma como lo acabas de hacer'», dijo Roberto Palazuelos durante una entrevista para el programa Confesiones.

El actor también conocido como el Diamante Negro dijo que su madre biológica contó la historia de él y su familia a una revista para una publicación en la que habló mal de su abuelo y su tía, además reveló que Palazuelos había sido el heredero de El Tigre.

«[Fueron] Seis páginas, portada. Tirando porquería y media, y me dolió tanto que le hablé a mi media hermana -tengo una media hermana- y le dije: ‘dile a la señora que jamás en la vida me vuelva a buscar ni a nada, está muerta para mí'», dijo.

Aunque, la madre de Roberto Palazuelos aún vive, el actor dijo que no está interesado en volver a verla y que ella jamás se acercó a él para pedirle una disculpa por lo sucedido.

«Tenía una relación bonita, yo la había buscado, le había llevado a mi hijo, había conocido a mi esposa. Nos habíamos visto unas cuantas veces, de repente, nos encontrábamos en Nueva York, en Miami y la cosa iba bonito (…) No estoy dispuesto a volverme a acercar y que me vuelva a lastimar porque es un punto de mí que está muy vulnerable», aseguró Roberto Palazuelos.

El empresario también contó que su mamá se lo llevó sin permiso a Estados Unidos cuando era un niño, por lo que su abuelo tuvo que ir a dicho país para traerlo de regreso a México. Fue hasta cuando cumplió 18 años que se volvieron a encontrar, pero su relación no fue bien.

«Lo que pasa es que tenía la necesidad de que me dieran mucho amor que no había tenido, y de repente, llegó una mujer que también se ‘frickeo’ con ver al cuate ya grande de 18 años; un poco fría conmigo, entonces como que uno hubo click. No funcionó, al contrario me lastimó mucho», dijo Palazuelos.