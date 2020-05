‘Está muerta para mí’: Roberto Palazuelos acusa a su madre de traición

Roberto Palazuelos, también conocido como El Diamante Negro, es un empresario y actor mexicano que comenzó su carrera durante la década de los 80 en telenovelas como Mi segunda madre, Simplemente María y Muchachitas, producción con la que su carrera fue en ascenso y le abrió las puertas de nuevos proyectos; sin embargo, el actor confesó que no todo en su vida ha sido exitoso, pues tuvo una dura infancia y actualmente no tiene contacto alguno con su madre.

Durante una entrevista para el programa Confesiones de Aurora Valle, el actor relató que cuando era pequeño fue separado de su padre y llevado a Estados Unidos por su madre, por lo que su abuelo intervino y lo ayudó a regresar a México, pero años después buscó la forma de contactar a su progenitora; sin embargo, la relación no volvió a ser la misma.

Plaazuelos recordó que al volver a ver a su madre sintió que ya no había una conexión entre ellos, pero decidió mantenerse en contacto con ella hasta el momento en el que ocurrió algo que consideró imperdonable.

«Me hizo algo que me dolió muchísimo y que me hizo llorar dos días. Cuando terminé de recuperarme, dije: ‘Esta es la última vez que yo te voy a permitir a ti que me lastimes y que toques mi corazón y que lastimes mi alma como lo acabas de hacer».

“Una revista le ofreció una lana y le sacó toda la historia de cómo me recupera mi abuelo, le tiró mal a mi tía Susana, habló mal de mi abuelo, dijo que yo era heredero de mi abuelo. Me puso en riesgo. Me dolió tanto que le hable a mi media hermana y le dije: ‘Dile a la señora que jamás en la vida me vuelva a buscar, está muerta para mí”, comentó.

Roberto Palazuelos aseguró que el dolor lo llevó a caer en las drogas y el alcohol, pero al ver que tocó fondo decidió que era momento de comenzar una nueva vida.

“Para mí mi mamá es Susana y yo ya no estoy dispuesto a volver a acercarme y que me vuelva a lastimar porque es un punto dentro de mí que está muy vulnerable y que yo prefiero protegerlo”, dijo.