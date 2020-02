Esposo de Sabrina intentó estrangularla

Sabrina Sabrok está en el ojo del huracán debido a que fue víctima de violencia de género cuando su esposo trató de estrangularla.

Un comunicado en redes sociales, el cual la modelo y actriz porno compartió en sus historias de Instagram oficial, reporta que su pareja de nombre Alejandro Hernández la golpeó e intentó estrangularla luego de una discusión que tuvieron en su hogar en Houston, Texas.

En ese momento, el informe asegura que ella logró escapar para luego llamar a la policía para que fuera detenido. En el mensaje Sabrina sostiene: “Hace algunos días fui víctimas de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme”.

Ante esta situación, la nacida en Argentina y que se diera a conocer en México por su participación en el programa “La hora pico” dijo que tuvo que cancelar tres de sus presentaciones porque debido a las lesiones que le dejó su pareja en el cuello y la garganta no puede en estos momentos cantar y bailar.

“No es la primera vez que sucedía esto, sin embargo, mi esposo siempre me pedía perdón y yo creía en él, aun cuando desde que iniciamos nuestra relación se mostró violento. Después de denunciarlo, las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron y lo privaron de su libertad, no puedo dar más detalles de esta situación ya que actualmente estamos pasando por un proceso legal y no quiero entorpecerlo”, escribió.