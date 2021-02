Escort sostiene que Christian Chávez lo contagió de VIH

Christian Chávez está en medio de la controversia tras informarse que enfrenta una nueva denuncia realizada por un escort, quien lo señala de haberlo contagiado de VIH.

Según contó Abisay Sosa en entrevista para el programa Ventaneando, después de conocer al ex RBD a través de una aplicación decidió salir con él y tener un encuentro sexual, mismo del que se derivó su contagio.

“Lo de nosotros se dio cuando hubo un encuentro más cercano, yo sí estuve completamente de acuerdo en hacerlo, pero aquí el hecho no es que yo haya estado o no de acuerdo, sino que él era consciente de que ya era portador de una enfermedad y su responsabilidad era habérmelo dicho o simplemente protegerse él y protegerme yo”, explicó Sosa en la emisión televisiva.

Abisay manifestó que está seguro de haberse contagiado a través de Christian pues las personas con las que antes sostuvo relaciones sexuales sin protección dieron negativo a la prueba de VIH.

“Las dos primeras personas con las que tuve relaciones sin protección yo hablé con ellos, uno me dijo que estaba bien, de la otra persona que estaba dudando, se hizo la prueba y salió negativo. La última persona que me quedaba era Christian, traté de hablar con él, pero jamás obtuve respuesta”, detalló.

Posteriormente, Sosa reveló que pudo ratificar sus sospechas porque Michael Kemper, ex pareja del cantante y actor, le confesó que ambos son portadores de VIH.

“Michael me dijo ‘¿cuándo tú y Christian estuvieron juntos se cuidaron? Porque tiene VIH, lo sé porque un día nos lo confesamos en un viaje que tuvimos a París”, relató.

Sobre la forma en que conoció al artista, Abisay contó que vio por primera vez a Chávez en un concierto de RBD en Los Ángeles el 2006, pero años más tarde se reencontraron por medio de una aplicación.

“Él fue el que me contactó a mí, yo estaba en la aplicación. Me saluda y empezamos a platicar. En el perfil que tenía yo especificaba que era un acompañante, escort, daba algunos detalles del servicio que yo estaba ofreciendo en ese momento y fue por eso que él me contactó”, comentó.

Cabe señalar que horas antes de estas declaraciones, el intérprete empleó sus redes sociales para enviar un mensaje contra la homofobia y las calumnias.