Érika Buenfil y lo que gana por subir imágenes a Tik Tok

La actriz Érika Buenfil, quien ha protagonizado telenovelas mexicanas como Marisol y Amores Verdaderos, causa polémica en redes sociales tras darse a conocer que gana un dineral por subir videos a la aplicación Tik Tok.

De acuerdo a la revista TVNotas, Érika Buenfil, quien en los años 80 también se lanzó como cantante con temas como Perdóname, estaría obteniendo mucho dinero gracias a que suma más de 5 millones de seguidores en Tik Tok.

Buenfil, originaria de Monterrey, Nuevo León, México, es la sensación en Tik Tok, y aunque muchos le han expresado que está bastante «grandecita» para dedidarse a ello, otros señalan lo contrario y se divierten con sus videos.

TV Notas da a conocer que Érika suma 5.6 millones de seguidores y logra un ingreso promedio de un centavo de dólar por cada seguidor; unos 50 mil dólares, lo equivalente a 1 millón 230 mil pesos.

Y es la misma actriz quien expresa a través de Twitter su opinión a lo que informa la revista citada.

Hola a todos. Solo quiero decir a mis amigos de @TVNotasmx que no gano nada en Tik tok. Porfa no digan cosas que no son ciertas.”