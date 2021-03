Erika Buenfil revela que un compañero de televisión “se quiso pasar de más y la besó muy agresivo”

Erika Buenfil reveló algunas de las experiencias vividas en un set de telenovela durante su participación en el programa ‘Pinky promise’, al que acudió como invitada junto a Poncho de Nigris.

Recordando algunos de los momentos más incómodos dentro de las grabaciones, Erika manifestó que con algunos de sus colegas no fue tan agradable besarse.

Luego de asegurar que con Arturo Peniche sí se dio sus “buenos besos”, la llamada “Reina de TikTok” destacó que con Eduardo Yáñez fueron más profesionales.

“Eran más de verdad para tele que intensos, muy pegados los labios, mucho cuerpo. Con Eduardo fueron muy bien hechos, pero no tan, tan intensos”, dijo la actriz.

Sin embargo, las declaraciones más controversiales llegaron después, pues Buenfil relató: “a otros, en cambio, les huele la boca a ciertas bebidas”, y agregó: “A Alexis (Ayala) a pedo”. Dijo refiriéndose con cariño a su compañero, de quien dijo haber recibido unos buenos besos.

Pero al hablar del peor momento íntimo que ha vivido, Erika prefirió no dar el nombre de su colega, pero contó: “se quiso pasar de más y me besó, así como muy intenso y me atascó. Era una escena dentro de un elevador en una telenovela que se llamaba Así son ellas… se pasó y entonces yo me bajé del elevador… muy agresivo y no aguanté”.Ante esta confesión, la artista añadió que tuvo que ir a quejarse con los directivos por esta situación y ellos finalmente pusieron un límite y establecieron que los besos iban a ser más suaves.