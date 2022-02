Enrique Peña Nieto le fue infiel a Angélica Rivera según Cynthia Klitbo

Aunque el político mexicano Enrique Peña Nieto ya no sea presidente desde el pasado noviembre de 2018, sigue siendo un tema de conversación cuando se sabe de él, ya sea con rumores de nuevas parejas, hasta viajes al extranjero.

En esta ocasión fue la mejor amiga de la ex primera dama, Cynthia Klitbo, que reveló una noticia que aunque no hay nada confirmado, ha causado una enorme reacción.

La actriz mexicana confesó que fue ella quien pasó con Angélica los momentos más complicados de su relación con Peña, pues la acompañó a llorar después de que se enterara de que el presidente le «había sido infiel».

En la declaración que hizo Klitbo a la periodista Inés Moreno, comentó que la actriz de ‘Mariana de la noche’, estaba verdaderamente enamorada del político de Atlacomulco de Fabela, para detener los rumores de que su relación era falsa y que solo había sido arreglada para que Peña llegara a la presidencia; pues luego de que su sexenio terminara, los rumores llegaron con mucha más fuerza, sobre todo cuando se le vio con la modelo potosina Tania Ruiz Echelmann.

La actriz de ‘Junta de vecinos’ expresó que el político siempre ha sido guapo, por lo que una relación falsa de 12 años no es algo que haya ocurrido y que como el matrimonio de cualquier pareja normal, no resistió a algunos problemas; aunque a pesar de ello, gracias al poder que tenía, siempre buscó cuidarla.

Entre uno de los problemas, Cynthia afirmó que Enrique no fue una buena persona con Angélica, por lo que su relación con él ahora no es igual, pues prefiere mantenerse alejada después del mal momento que vivió a su lado. Añadió que ella tampoco está interesada en tener contacto con él, pues quien realmente siempre ha sido su amiga, es la actriz. “Ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor», dijo durante la entrevista.

La periodista, precedió a cuestionar a la actriz sobre las supuestas imágenes en las que se veía a la ex primera dama golpeada, a lo que ella respondió de una forma negativa, pues no había sido cierto, ya que todo se trató de un montaje que se transformó en difamación.

A pesar de que el maltrato físico no fue parte de la relación, el maltrato emocional si lo fue, pues la actriz aseguró que el ex presidente le había sido infiel a su esposa, sin embargo, el sexenio en el que gobernó no fue la primera vez en la que hizo esto de acuerdo a lo que expresó. «Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes.” mencionó, añadiendo que Angélica solo estaba esperando a que terminara el sexenio para poder separarse de él. “Termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio”, dijo Angélica de acuerdo a lo que mencionó Klitbo.

La actriz no quiso dar el nombre de la supuesta mujer con quien la engañó, pues asegura que no vale la pena mencionar a alguien como ella y que el coraje que le tiene es muy grande, ya que vió a su amiga sufrir mucho a causa de sus acciones. “¿Por qué tendría que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga”, dijo y añadió que se trataba de una mujer ‘Güerita y e buena familia’.

Cynthia afirmó que Angélica no ha tenido ninguna otra pareja después de su relación con Enrique y que después de lo ocurrido con la controversial ‘Casa Blanca’, no quiso volver a aparecer a cuadro, pero que ella continuó con sus proyectos por separado.

Por el momento, ni el político, ni la artista han negado o afirmado si esto es verdad, por lo que no se puede saber si lo que expresó la mejor amiga de Rivera sea cierto o si se trate de una difamación, sin embargo, llevan 27 años siendo muy buenas amigas después de conocerse gracias a una telenovela ‘La Dueña’, aunque se reencontraron en Miami, lugar donde reside actualmente Angélica.