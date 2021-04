Enrique Guzmán demanda a Gustavo Adolfo Infante por entrevista a Frida Sofía

Enrique Guzmán procedió legalmente contra Gustavo Adolfo Infante, tras la polémica entrevista que el periodista de espectáculos realizó a Frida Sofía, quien acusó a su abuelo de haberla abusado sexulmente cuando tenía cinco años.

Estas acusaciones ya escalaron a otros involucrados, pues cabe recordar que Enrique Guzmán también inició una querella contra su nieta por el delito de difamación.

Fue a través de su canal de Youtube donde Gustavo Adolfo Infante dio a conocer la demanda interpuesta en su contra y afirmó que esto es un acto que va contra la libertad de expresión.

No solo es acusado de mal tocar a su nieta, de manosearla, de quererla callar, de quererla meter a la cárcel. También de atentar contra la libertad de expresión, yo creo que el señor Enrique Guzmán tiene un serio problema de ira, de carácter», aseguró el periodista de espectáculos.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que tras el anuncio de la demanda, Grupo Imagen lo ha respaldado. Y que será Imagen Televisión la encargada de responder a dicha acusación desde su departamento jurídico.

El periodista de espectáculos también aclaró que no pagó por realizar la entrevista a Frida Sofía.

No le pagué, no le dije que decir y no sabía qué me iba a encontrar al llegar ahí. Desde el minuto 10 tenía la boca seca porque las cosas iban cayendo, por la magnitud y las declaraciones», aseguró.

Yo no sé si el señor Enrique Guzmán la manoseó desde los cinco años de edad, si lo hizo es un delito. Enrique Guzmán demandó a su nieta para callarla y me está demandando a mí también. Yo creo que no puedes matar al mensajero, hay que afrontar lo que dicen que tú hiciste”, sentenció el periodista.