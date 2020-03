“Ellos no están juntos”: EPN y Tania Ruiz podrían haber terminado su relación

Tania Ruiz compartió hoy jueves la emoción de aparecer en la tapa de la famosa revista ¡Hola!, en su edición mexicana del mes de abril. En el artículo titulado “Tania envía un mensaje de esperanza” y que destaca la unión familiar en este periodo de contingencia sanitaria, la modelo mexicana aparece junto a su hija, la pequeña Carlotta, pero lo que llamó la atención de propios y extraños es que en la imagen no aparece el exmandatario priista, razón suficiente para que muchos comenzaran a especular si es que la relación que comenzó a forjarse en enero de 2018 aún sigue viento en popa.

Por si fuera poco, el sentimental mensaje que la rubia originaria de San Luis Potosí colocó en su perfil personal también dio de qué sospechar. En el texto para promocionar la revista en ningún momento hace alusión a quien ha compartido su vida con ella durante los últimos dos años.

“¡Empezando mi día agradeciéndote, Dios! Tengo la bendición de poder decir que gracias a ti han llegado personas hermosas a mi vida que me han apoyado, que han confiado en mí, que han visto lo mejor de mí y agradezco de corazón su cariño. Creo que hay cosas en la vida que marcan una diferencia y que no se harían sin que Dios guiara mis pasos”, es parte del largo mensaje de agradecimiento en el que menciona la importancia del amor y la familia y donde jamás menciona al ex presidente mexicano y ni siquiera lo alude.

En otra publicación reciente, la modelo de 32 años escribió como parte de un mensaje en su perfil de Instagram: “La esencia del amor es la comprensión. Nadie da una segunda oportunidad mas que la que tú te das a ti mismo”, palabras que también fueron tomadas como un guiño a la terminación del romance con el nacido en Atlacomulco, en el Estado de México, hace 53 años.

Peña Nieto con paradero desconocido

Esto no es todo, pues quien terminó se avivar la mecha de la suspicacia, fue el hermano de Tania, Gerardo Ruíz, quien declaró al programa “Suelta la sopa” de la cadena Telemundo en una videollamada que, “no están juntos”.

Gerardo reveló que en esta cuarentena, la probable ex pareja no está pasándola en Ciudad de México, y mencionó que Tania se quedó en confinamiento con su hija, mientras que ignora el paradero de Enrique Peña Nieto, pues no ha tenido contacto con él.

El hermano de la modelo también compartió que la joven está aprovechando su tiempo en casa para escribir, pues disfruta plasmar sus emociones y reflexiones en un texto, además de declarar que él prefirió regresar a San Luis Potosí a pasar este periodo con sus papás, pues el ambiente es mejor que el de Ciudad de México.

Tania la está pasando junto con su hija y ahorita cada quien en familia y entre menos salgas, mejor. No sé nada de él, no he hablado con él, seguramente también está en cuarentena… cuando le hablo a Tania le pregunto cómo está ella y cómo está mi sobrino, con él, no le he marcado, seguramente está bien

Además, Gerardo se mostró un tanto indiferente respecto al futuro de la relación de Tania y EPN, pues su comentario al respecto no fue del todo cálido: La vida nos puso juntos y tema de ellos y si sí son el uno para el otro, pues que sean muy felices”, finalizó.