Ellas son las presuntas amantes de Vicente Fernández

La reciente muerte del futbolista argentino Diego Armando Maradona sigue dando de qué hablar y por increíble que parezca, esta vez, las historias en torno a la vida del “Pelusa” tienen relación con Vicente Fernández, pues se dice que ambos tuvieron un amorío con la misma mujer, Merle Uribe.

El resurgimiento del nombre de la actriz y bailarina nos lleva a recordar que Vicente Fernández cuenta con un presunto historial de amantes, a pesar de que el cantante presuma tener uno de los matrimonios más sólidos de México con Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, con quien se casó el 27 de diciembre de 1963.

En la lista de las supuestas relaciones extramaritales de “Chente”, que hace poco conoció a su famosa nuera a quien llaman la Kim Kardashian mexicana, figuran famosas como Manoella Torres y Angélica María.

¿Qué se sabe de las infidelidades de Vicente Fernández?

Sobre Merle Uribe, la mujer que también estuvo en la larga lista de amores de Maradona, se sabe que su aventura se dio cuando grabaron una película juntos, en los años 70 y en su relación ella siempre estuvo consciente de que el “Charro de Huentitán” nunca dejaría a su esposa.

Aunque la actriz llegó a declarar que Fernández no era tan espléndido y fue algo codo con ella, lo acompañó en sus giras durante dos años y medio porque le gustaba estar con él.

“Siempre supe que no dejaría a su esposa, él lo decía, siempre lo dejó claro. No era nada detallista conmigo, era medio ‘codo’. Me enamoré de él en su momento… Cuando ‘destapamos’ nuestra relación, mi mamá se enojó mucho conmigo. ¡Hasta me dejó de hablar!”

Contó Merle en alguna ocasión

Tras su relación con Uribe, Vicente Fernández habría tenido una relación sentimental con otra mujer de la que se llegó a señalar que habría nacido un joven que se dijo había resultado ser su hijo, pero una prueba de paternidad desmintió los rumores.

Otro de sus polémicos deslices habría ocurrido con Manoella Torres.

Una leyenda más apunta a la primera actriz, Angélica María, como otra amante de “Chente”, sin embargo, nunca se ha podido comprobar si ambos cantantes fueron más que amigos.