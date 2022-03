El múltiple ganador del Grammy Latino confesó que, con la fama, también llegó una etapa muy oscura a su vida

A poco tiempo de estrenar su más reciente éxito musical “Ya no somos ni seremos”, Christian Nodal ahora es la portada de la revista ‘Life and Style México’ para su edición del mes de marzo, y en esta se sinceró sobre lo que fue para él alcanzar la fama a muy temprana edad y las consecuencias que le trajo, pues junto a ella llegaron los excesos y una etapa muy difícil en su vida que le costó la salud física y mental.

El cantante de regional mexicano inició su carrera en 2017 y con su tema “Adiós Amor” rápidamente se posicionó como uno de los mejores representantes de este género musical, cambiando su vida completamente.

Christian Nodal habla sobre su oscura etapa de excesos y las consecuencias que le dejó

Originario de Sonora y con tan solo 18 años, Christian Nodal alcanzó la cima del éxito de manera muy rápida y se catapultó como una de las grandes estrellas de la música regional mexicana. Sin embargo, la fama lo tomó por sorpresa y con la llegada del éxito y del dinero, las tentaciones también se hicieron presentes, y terminó envolviéndose en los excesos, que le hicieron perder la memoria de esos vivencias .

«Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato. Esa etapa de mi vida fue como un blackout, todos los días eran de fiesta. Salía con gente que no conocía y terminaba en lugares extraños», confesó el cantante.

Fue a inicios de su carrera que Nodal se vio en estos momentos complicados, en los que la percepción que tenia del dinero era totalmente superficial y materialista.

«Siento que no perdí el piso, pero me obsesioné… Fue como un materialismo histérico. Me compré un Ferrari, relojes, joyas… Llegó un momento en el que si no traía ropa de marca no me sentía seguro con la gente. Pensaba que el dinero era vivir la vida loca, al extremo, rápido y sin pensar las cosas» detalló.

Christian Nodal asegura que está tratando de llevar una vida más tranquila y se encuentra en la batalla por recuperar el control de su carrera, ya que actualmente está debutando con un nuevo sello discográfico. El cantante hizo hincapié en lo difícil que le resultó crecer como ser humano y como artista al mismo tiempo.