Eduardo Yáñez pensó en quitarse la vida debido a la depresión

Eduardo Yáñez ha pasado por diversas situaciones, primero el fallecimiento de su mamá y seguido de sus problemas de salud, ahora confesó que la pandemia ha provocado que cayera en depresión.

Durante una entrevista en el programa ‘Hoy’, confesó que luego de que comenzaron a hablar de cómo su cuerpo se transformó por su problema de salud, dejó de tomar el medicamento: «cuando me dijeron es la cortisona, por eso estás hinchado, entonces la dejé», señaló.

Sin embargo, detalló que las consecuencias fueron graves: «yo no sabía que me estaba pasando y al dejarla pues dejé mi cuerpo cero de cortisona, el cuerpo lo necesita y caí en depresión, esa cuarentena fue muy especial».

Eduardo Yáñez detalló que no es la primera vez que atraviesa por un episodio de depresión y que incluso ha llegado a pensar en quitarse la vida: «no es la primera vez que paso por una depresión así, ya en otras ocasiones me ha sucedido, quieres que pare, no es una cuestión de tristeza, la gente tiene qué comprender que es una depresión hormonal, neurológica».

A pesar de ello, confesó que tiene un gran motivo para mantenerse a salvo y no ser parte de una estadística: «mi trabajo, mi carrera, mi ilusión, mi pasión, yo tengo muchos sueños todavía, yo más bien prefiero pelear, aunque duela», advirtió el actor.