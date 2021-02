Eduardo Verástegui sorprende al comerse una tarántula

Eduardo Verástegui sorprende a sus seguidores con un video, en el que se come una tarántula, en un mercado tradicional de la Ciudad de México.

El ex modelo, actor recorre la república mexicana como parte de una iniciativa llamada ‘Viva México’, con la que se busca apoyar a la población para salir de problemas de pobreza y marginación. En una visita al mercado de San Juan, en la capital del país, Verástegui se atrevió a probar un platillo muy exótico, nada menos que una enorme y negra tarántula.

Eduardo antes de darle la mordida al arácnido, ya preparado con limón y salsa picante dijo: “Ahí va la tarántula. No lo hagan en casa. ¡Qué belleza! Me he persignado muchas veces, estoy haciendo cosas que nunca había hecho en mi vida”.

Recientemente Verástegui, quien lleva ya muchos años predicando fervientemente su catolicismo, causó polémica por defender al ex presidente Donald Trump, y su rígida postura en contra del aborto.