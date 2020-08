Édgar Vivar confirma que Televisa perdió los derechos de los personajes de «Chespirito»

México. Los programas de «Chespirito» dejaron de transmitirse este 31 de julio en todos los canales de televisión del mundo, debido a que el 31 de julio concluyó el plazo que el fallecido Roberto Gómez Bolaños, «Chespirito», cedió los derechos de sus personajes a la empresa Televisa. Ahora, Édgar Vivar confirma que Televisa perdió los derechos de los personajes de «Chespirito».

Édgar Vivar, intérprete del famoso personaje «Señor Barriga», el cual forma parte de «Chespirito», explica en entrevista con el periodista René Franco que ahora la familia de Roberto Gómez Bolaños tiene todo el poder para comercializar la imagen de las creaciones del comediante. Y fue el mismo Gómez Bolaños, «Chespirito», quien cedió los derechos de sus personajes a Televisa hasta el 31 de julio de 2020.

La empresa Televisa no ha querido o no ha podido llegar a un acuerdo con Grupo Chespirito, del cual forman parte los hijos del fallecido Gómez Bolaños, para renovar los derechos, y esa es la razón principal por la que este fin de semana dejaron de transmitirse los programas de Roberto Gómez Bolaños, como «El Chavo del 8» y «Chespirito».

Y lo que tiene a su favor ahora la familia de «Chespirito», es que se encuentra en condiciones de poder llegar a un acuerdo con cualquier empresa (televisora) para hacerse con los derechos de los personajes y derivados del programa, menciona también Vivar.

Roberto Gómez Fernández, único hijo varón de Roberto Gómez Bolaños, lamentó en Twitter que se haya dado esta desafortunada situación. «Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté ‘Chespirito’ en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos.”

De acuerdo a información que se ha difundido en distintos portales de noticias, Televisa es dueña de los programas que realizó con «Chespirito» durante varios años, pero no de los personajes. Y respecto a esta situación, Florinda Meza, intérprete de «Doña Florinda» y «La Chimoltrufia», también hizo público en Twitter que ha sido una medida poco inteligente haber eliminado de programación los programas citados.

Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética. Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente”, escribió la señora Meza.

Un grande de la televisión

Édgar Ángel Vivar Villanueva es el nombre completo del señor Vivar y es originario de Ciudad de México (1948) y se hizo famoso por haber interpretado al personaje del «Señor Barriga» y a «Ñoño» en «El Chavo del 8» y al «Botija» en «Los caquitos», además, es actor de doblaje de películas de Walt Disney de Pixar como «Ratatouille», donde prestó su voz al chef «Auguste Gusteau».

En entrevista con el programa de televisión «Intrusos», a principio de 2019, el señor Vivar comentó que durante 25 años de su vida los pasó junto a quienes formaron parte de los programas de televisión más exitosos de México, y formaron una familia verdadera.

He escrito memorias, cuando yo ya no esté aquí, quizá alguien quiera escribir algo, pero a mi no me interesa por ahora. Tengo anécdotas bonitas, ya que durante 15 años le di la vuelta a la república mexicana con un circo, ahí están guardadas», mencionó también.

Y en la misma entrevista comparte que cuando «Chespirito» comenzaba a formar el elenco para su programa de «El Chavo del 8», un amigo le dijo que fuera a verlo porque ocupaba a alguien para un personaje, y no dudó en hacerlo. Lo contrató de inmediato, después de preguntarle si sabía usar «el chícharo» (apuntador electrónico), y le respondió que no; eso le gustó a don Roberto y de inmediato lo firmó.