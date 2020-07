Directora de escuela perdió su empleo de 25 años por imitar en TikTok a Paulina Rubio

TikTok cobró otra víctima. La maestra de primaria Elena Cuétara, quien tenía 25 años como directora de una escuela, fue despedida de su empleo por publicar en la red social un video en el que imitaba a la cantante mexicana Paulina Rubio.

En el video donde imita a la cantante mexicana, hace su tono de voz con acento español, aparece despeinada, con el maquillaje corrido y recomendando el consumo de alcohol.

El video tiene más de 600 comentarios y compartidos, por lo que llegó hasta los padres de los alumnos de la escuela, de la cual no se menciona el nombre, quienes consideraron que la actitud de la directora era inadecuada y mal ejemplo para sus hijos, por lo que pidieron su destitución.

“El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”, narró Elena.

Sin embargo, la profesora aseguró que quedó en buenos términos con sus anteriores empleadores y con otra parte de los padres de los alumnos quienes le comentaron que sabían que todo había sido una broma.

“Yo me quedo muy tranquila, la verdad es que estoy bien. Estoy pensando qué voy a hacer ahora con mi vida. Pero sí creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas. También tienen derecho a divertirse, a hacer bromas. No hubiera sido lo mismo si yo en el video hubiera estado en mal estado. Era una broma”, reiteró Elena en la publicación que tituló “Cómo me quedé sin trabajo por hacer un TikTok”.

“Todo era un chiste”, dejó en claro.

Lo cierto es que Paulina Rubio no ha tenido todas consigo en los últimos meses. En abril pasado, en pleno confinamiento fue motivo de críticas por ofrecer un mensaje a través de TikTok en el que lucía en mal estado.

Durante la transmisión su comportamiento errático y su incapacidad para recordar las letras de sus canciones han hecho que muchos fans dejaran en redes sociales comentarios negativos sobre la cantante. Confundía las palabras y enfrentaba problemas para decir “coronavirus”.

La mandó un beso a Thalía, a quien llamó su compañera de toda la vida, a pesar de que su rivalidad es una de las más famosas del mundo del espectáculo, y desentonaba en su interpretación.

Se podía observar como leyó unas hojas en las que aparentemente estaban las letras de sus canciones, pero aún así falló en la lectura, motivo por el cual sus fans alegaron que tenía problemas para leer. “Pobre mujer, tan bella, deberia pedir ayuda”, fue uno de los mensajes de sus seguidores.