Danna Paola se sincera sobre la ansiedad que padece

Danna Paola abrió su corazón y habló sin tapujos sobre la ansiedad que padece y la forma en que ha sobrellevado este padecimiento con la fama que ha obtenido en los últimos años dentro del ambiente musical y actoral.

Disfrutando de su regreso a los pasillos que la vieron nacer como estrella, la cantante y actriz confesó en entrevista para el programa Hoy, cómo ha logrado mantenerse en el piso ante tantos éxitos profesionales.

“Estoy en un momento en vida donde estoy más aterrizada que nunca, tengo los pies en la tierra y la mirada en el cielo y en las estrellas y en mis sueños, pero uno más bien se vuelve un poco más reservado con sus cosas, y a veces justo confías de más y a veces creo que el respeto es lo principal, y te vuelves político incorrecto, y mucha gente lo toma como grosero o ‘se te subió la fama’”, manifestó.

Posteriormente, Danna reveló que prefiere ser muy hermética con su vida para contrarrestar la ansiedad que padece. “Hay que saber marcar esa línea de respeto que al final como artistas es cada vez más complicado soportar o el llegar y decir es muchísimo abrumo, yo sufro de mucha ansiedad y es algo que creo que es muy importante de hablar, porque no solamente hay gente allá afuera que sufre de ansiedad, depresión y es algo que también cargamos muchos, entonces hay que respetar justo y no saber qué hay detrás del artista, lo importante es que yo sé de dónde vengo, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer”.

Al respecto de la forma en que combate su enfermedad, la intérprete de “Oye Pablo” comentó: “Mi música literalmente, mi mejor terapia es la música, mi familia, bailar, a partir de la cuarentena lo que más aprendí fue el balance entre el trabajo y mi vida personal, tener el tiempo de curarte a ti primero. Primero estás tú, después tú y al último tú, a veces se nos olvida eso”.

Por último, Danna Paola reveló la forma en que podría regresar a los sets de televisión. “Todos los días estoy escribiendo canciones, todos los días estoy haciendo cosas y me es casi imposible dividirme en dos, y como soy muy perfeccionista, trato de dar siempre mi 100 por ciento en lo que hago, entonces realmente estoy esperando un proyecto que también para mi sea un reto como actriz, que no me tomé mucho tiempo y que no pueda dejar mi carrera como cantante”.