Daniela Berriel le otorga el perdón a Gonzalo Peña, testigo del abuso sexual que sufrió

La tarde del jueves, los abogados de la actriz Daniela Berriel dieron a conocer que su cliente le otorgó el perdón a Gonzalo Peña, quien fue testigo del abuso sexual que sufrió por parte de Eduardo Ojeda.

Durante una conferencia, la actriz y sus abogados señalaron que esta decisión se tomó después de que el actor declaró a favor de ella, por lo que desestimaron los cargos en su contra.

“Esas declaraciones tuvieron como consecuencia que Daniela manifestara ante el Ministerio Público y quedara establecido que la única persona que la había agredido era Eduardo Ojeda, que Gonzalo Peña no la había violado, que sólo había estado presente. La segunda declaración otorgaba el perdón a Gonzalo Peña por el delito de abuso sexual”, mencionó uno de los abogados.

Del mismo modo, explicaron que, tras otorgar el perdón a Gonzalo Peña. solicitaron inmediatamente que se retirara la orden de aprehensión que hay en contra del intérprete.

No obstante, esto no se ha realizado: “A la fecha, más de treinta días, no se ha hecho esa cancelación. Sin embargo, el 9 de junio del 2021, el fiscal general del estado de Guerrero desistió de la acción penal en contra de Gonzalo Peña”, declaró uno de los abogados de Daniela Berriel.

Fue a principios de junio de este año, que Peña rindió dos declaraciones frente a su defensa y un notario público del país donde actualmente se encuentra.

Entre las declaraciones que dio, ratificó la denuncia de la actriz, por lo que aceptó que lo ocurrido el año pasado en Guerrero sí fue una violación.

La actriz y sus representantes legales se mostraron inconformes con las acciones tomadas por el gobierno de Guerrero. Según informaron, el pasado 25 de junio estaba programada una audiencia en dicho estado en el que debían arreglar la situación de Peña.

Sin embargo, el 24 de junio a las 9 de la noche, se les notificó que la reunión se cancelaba.

Por otra parte, los abogados de Olea & Olea aseguraron que hay obstrucción de la ley en el caso de su representada. Según explicaron, hasta la fecha no han tenido acceso a las pruebas genéticas de Berriel y Eduardo Ojeda, pero la defensa del imputado pudo hacerlo en un lapso de 24 horas y realizar el dictamen en 48 horas.