Cynthia Urías dice haber sido maltratada por Lupita Jones

Cynthia Urías revela a TV y Novelas que también fue una de las víctimas de los malos tratos de Lupita Jones, y asegura que la ex miss universo en unos segundos la hizo sentirse como una ‘cucaracha’.

Hace ya 20 años que Cynthia llegó a la Ciudad de México procedente de su natal Mochis, Sinaloa, con el sueño de lograr una carrera en el medio artístico, y estaba precisamente estudiando en el CEA de Televisa, cuando audicionó para participar el el certamen Nuestra Belleza, cuya directora era Lupita Jones: “Pues me hizo sentir como una cucaracha, nunca levantó la mirada, todo el tiempo me estuvo viendo los pies, mi entrevista fue de un minuto, ella estaba revisando unas carpetas y me dijo: ‘no me sirves, gracias’.

Cynthia le expresó su deseo de que la aceptara, pero Jones le volvió a decir que no le servía porque tendría que hacerle muchas cirugías: “Salí decepcionada porque la señora a la que yo le tenía tanta admiración y respeto, que ansiaba conocer ni siquiera tuvo la educación de voltear a verme a los ojos y ser un poquito amable”.

La conocida conductora se une a las voces de otras chicas que han relatado sus malas experiencias con Lupita Jones, apoyando a Sofía Aragón, participante de Miss Universo 2019, quien fue la primera en alzar la voz en contra de los abusos que Jones comete en contra de las chicas que sueñan con participar en un certamen de belleza.