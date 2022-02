La productora, fue cuestionada sobre lo que ha ocurrido con su sobrina Frida Sofía, pues después de que fuera arrestada, no se le había cuestionado sobre el tema, y expresó que no respondería la pregunta, pues es un tema delicado, además de que no es su vida y por eso no puede opinar sobre ello. “Así como tú no te cansas de preguntarme, yo no me canso de responderte que en esos asuntos no me meto. Yo estoy a un lado, la vida de cada quien tiene un curso y yo no soy nadie para estar opinando ni juzgando”, finalizó.