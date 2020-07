Cristian Castro confesó que cuando era niño le tenía miedo a su padre, el Loco Valdés

Durante una divertida plática que Cristian Castro tuvo con los comentaristas de futbol Christian Martinolli y Luis García, el cantante confesó algunos detalles sobre su infancia, como que no fue fácil para él crecer en una familia liderada por mujeres; incluso aseguró que durante mucho tiempo llegó a tenerle miedo a su padre, Manuel ‘El loco Valdés’, debido a la fuerte personalidad de el comediante tenía: »Siempre tuve miedo, mucho miedo a mi papá, porque veía un contraste tremendo en su personalidad. Claro que es un huracán de cosas geniales, que (antes) yo no entendía», dijo.

‘El gallito feliz’, además confesó que incluso antes de conocer a su padre, ya sentía temor, pero la inmensa necesidad de saber sobre él y cómo es que su madre había llegado a enamorarse de un hombre así fue que decidió acercarse: »Al principio si fui muy miedoso de conocerlo, pero después tuve la necesidad de conocer su historia, de lo que él vivió con mi mamá y luego de verla a ella tan enamorada de él, que me transmitió ese enamoramiento».

Cristian, también confesó que tener a dos padres famosos no siempre fue una ventaja, pues sus compañeros descuella muchas veces llegaron a burlarse de su él. Por un lado, lo molestaban con comentarios acerca de la peculiar apariencia de su padre, y por otro tenía que defender a su madre.

»Me daba vergüenza, un poquito, en el colegio; porque obviamente era mucho bullying que tu papá fuera ‘el Loco’. Me tuve que pelear muchas veces por mi mamá y mi papá. Y mi mamá salió en una revista sexy y (se burlaban): ‘Mira aquí tengo a tu mamá y está bien buena y cosas así que me dolían».

Sin embargo, asegura que esa etapa quedó en el pasado y ahora agradece no sólo las tablas artísticas con la que creció; sino haber tenido a los padres que tiene: »Soy orgullosamente ‘el loquito’. Soy el doceavo hijo de mi papá y si él no hubiera estado tan loco, no habría tenido tantos hijos uno estaría yo ahorita platicando con ustedes».