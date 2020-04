Conductor se burla y vuelve a destrozar a Bisogno: «Te quitarán el puesto en TV Azteca»

California, EU.- De nueva cuenta, los conductores Javier Ceriani y Erisa Beristain retomaron la polémica de Daniel Bisogno, aunque en esta ocasión hablaron de Ricardo Manjarrez, el reportero que suplió al conductor en Ventaneando.

Durante la emisión de este jueves 16 de abril en Chisme no Like, Ceriani opinó acerca de la aceptación que tuvo Manjarrez por su desempeño en el programa de espectáculos de TV Azteca.

Ricky es joven, es millenial, cuidado Bisogno que no te quiten el puesto. Si acá hay algo grave, yo tengo que contarlo porque no me cayo y no tengo amigos”, dijo el comunicador.

Y es que, apenas ayer, el periodista argentino criticó a Bisogno por la supuesta que realizó hace unas semanas y por la cual se habría ausentado de las emisiones de Ventaneando.

En aquella intervención, Javier Ceriani señaló que este fue un acto de irresponsabilidad y una gran falta de profesionalismo, ya que no respetó el distanciamiento social en plena pandemia del Covid-19.