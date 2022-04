Christian Nodal responde críticas por mudarse a Los Ángeles para tener lujos y privacidad

Recientemente, el cantante Christian Nodal reveló que había dejado su natal México, para mudarse a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Los Ángeles, California y habló sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

Expresó a través de una transmisión en vivo que en México no podía disfrutar de los lujos que le daba el país vecino, pues se sabe que el compositor suele disfrutar de gustos bastante costosos, entre los que se encuentra la casa que está habitando, en la que paga una cantidad muy grande de renta mensual, ya que uno de sus amigos le recomendó irse a vivir ahí y a él le agradó la idea.

Otro de los motivos, fue la seguridad que siente en su nueva casa, pues aseguró que en México no se puede vivir de la manera en la que él quiere, ya que al tener cosas costosas, las personas se dan cuenta de quién es y del dinero que tiene, lo que lo hace resaltar y lo puede poner en peligro, a diferencia de Estados Unidos, en donde hay mucho más dinero y las personas están más acostumbradas a ver propiedades lujosas y más costosas.

En la transmisión aseguró que vivir en México, es complicado y que eso lo llevó a tomar la decisión de irse del país por un largo tiempo, aunque no habló de si aun tiene planes de regresar. “Pues es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, expresó, lo que lo hizo ser víctima de muchas críticas en redes sociales.

Muchos compararon lo que dijo con lo que había mencionado su ex novia Belinda, sobre regresar a España, país en el que nació la cantante; pues hace unas semanas, reveló que se iba de México por un largo tiempo, sin dar detalles de las razones por las que lo hacía.

Por ello, Nodal compartió a través de su cuenta de Twitter un mensaje con el que respondió a todas las críticas que se estaban haciendo sobre lo que piensa de mudarse y recalcó que su seguridad y privacidad son dos cosas que le importan mucho.

“Duré un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus mamad*s de que me quedo por presumir lujos. Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea. Es novedad?”, escribió.

Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea. Es novedad? — NODAL (@elnodal) April 20, 2022

Sus seguidores le mostraron su apoyo incondicional, sobre todo cuando se trata de su seguridad, por lo que le pidieron no sentirse culpable de lo que se decía de él. “Es la mejor decisión que puedes hacer. ¿Quién en su sano juicio puede querer vivir en este país plagado de inseguridad? No importa dónde te encuentres el talento es universal. Y se vale disfrutar lo que se gana honestamente!”, le escribió una de sus fans.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la explicación, pues aseguraron que hablar mal de su país, se ve muy mal, sobre todo cuando su carrera ha estado llena de éxito debido a los mexicanos. “Cariño eres personaje público y ganas lo que ganas por tu público ¿Por qué exiges privacidad? Mira a los grandes cantantes que nunca dieron polémica para hablar de ellos, toma su ejemplo querido y así no estarás en la mira mas que solo por tu buena música”, compartió una de las personas que demostró estar enojada ante las declaraciones del cantante.