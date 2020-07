Christian Estrada rompe el silencio sobre su relación con Alejandra Guzmán

El ex de Frida Sofía, declaró que quería formar una familia con ella y que fue difícil superar el escándalo en el que lo metió la hija de ‘La Guzmán’.

Christian Estrada, empresario y modelo que alcanzó la fama gracias al escándalo que protagonizó al ser señalado por Frida Sofía como la manzana de la discordia entre ella y su madre, habló de sus sentimientos ahora que el escándalo se ha enfriado un poco pues esto le ha permitido poner en orden sus pensamientos.

Estrada abrió su corazón y esto dijo respecto a su relación con Frida: “No te voy a negar que el escándalo con Frida Sofía fue un trampolín para llegar a la fama, con Frida Sofía fue una gran muchacha o sea una relación bonita, pero pues empezaron a haber cosas que no me parecían a mi y decidí alejarme por mi bien porque eran cosas de familia y no me quiero meter tanto en el tema porque el pasado lo dejo y entonces ya es un nuevo Christian Estrada”, confesó.

Respecto a la relación con Alejandra Guzmán, Estrada se mantuvo en su postura y dijo: “trepador, nunca fui… fue algo muy feo (lo que pasó), a la señora Guzmán la respeté», declaró.

Además Christian comentó cómo fue para él recibir la noticia de que sería padre de un bebé junto a Frida Sofía, pues él no tuvo la oportunidad de tener una figura paterna en su vida, “Trato de ser fuerte pero sí es un tema donde yo siempre he dicho que viví una relación bonita con ella, es una gran chava y lo sigue siendo pero pues yo creo que tiene que creer en ella pero para mí, es algo con lo que voy a vivir para el resto de mi vida. Yo hubiera querido crecer con un papá que me pateara un balón o que me dejara en la escuela entonces en el momento que me dijeron a mi: ‘oye, vas a ser papá’, o sea una ilusión, yo no me lo esperaba, yo no lo planeé pero sientes algo que dices: ‘¡voy a ser papá!”, explicó en el programa ‘Hoy’.

Con el dolor de saber que Frida decidió abortar a su hijo, Christian explicó su sentir: “yo sí me veía como papá, claro, si yo hubiera tenido a mi hijo o sea… el que lo iba a mantener era yo, porque yo quiero ser el papá que yo nunca tuve”.

Christian declaró que el truene con Frida Sofía fue muy duro para él, pues sí quería formar una familia con ella, “Ahorita las lágrimas… ya no vale la pena llorarle a alguien que no te valoró. Yo sí hubiera formado una familia con ella, pero lo mío después fue: ‘¿cómo puedo olvidar a esta chavita?’ Porque es hermosa, inteligente… o sea tiene todo entonces obviamente dije: ‘lo que me va a hacer a mí gran hombre es poderla hacer que abra los ojos y si ella dice que no tiene la mamá que quiere, pues hazlo tú, yo no tuve papá, entonces hay que formar una familia’ Ella sabe el gran hombre que soy”, finalizó.