Carmen Salinas: desaparece hemorragia cerebral y disminuye inflamación

La noche del lunes 6 de diciembre, la familia de Carmen Salinas dio buenas noticias sobre su estado de salud.

Y es que la hija de la actriz dio a conocer que en la última tomografía realizada a Carmelita, se pudo ver que desapareció la hemorragia cerebral (la que le provocó llegar al hospital el pasado 11 de noviembre en la madrugada), así como que la inflamación del cerebro disminuyó.

»La buena noticia es que ya no tiene derrame (cerebral) pero sigue delicada y le quitan el respirador, está respirando, se lo vuelven a poner para que descanse, sigue con movimientos», comentó.

Aunque son buenas noticias, la hija de Carmen Salinas dijo que su estado de salud aún es delicado y pese al resultado de estos nuevos estudios, los doctores siguen cautelosos y no les dan falsas esperanzas sobre su posible mejoría en los próximos días.

La hija de Carmelita comentó que la actriz ha presentado cada vez más movimientos involuntarios, sin embargo los médicos no saben si esto pueda significar una evolución.

‘Todavía no reacciona completamente, o sea, todavía no hay consciencia, la sangre es la mínima, pero no hay todavía una respuesta, no les puedo decir, ‘ya despertó’, no, todavía sigue muy dormida y seguimos rezando porque la condición sigue siendo muy grave», concluyó ante la prensa en un breve encuentro afuera del hospital, la nieta de Carmelita.