Busca Kate premio en EU

Monterrey.- A lo largo de su carrera, Kate del Castillo ha probado ser una mujer «aventada», pero demostró su verdadero valor al plantarse en un escenario Off Broadway para hablar del feminicidio; ahora obtiene su recompensa.

Confinada en su casa de Los Ángeles, la actriz recibió una noticia que, dijo, es como un buen apapacho al corazón en tiempos del Covid-19.

La mexicana fue nominada en la categoría Mejor Actuación en Solitario en la 65 entrega de los Drama Desk Awards, por su obra The Way She Spoke.

«Los premios no sirven más que para el ego, y claro, son un reconocimiento, pero en estos momentos con lo que estamos pasando es una noticia que me llena el corazón porque es una noticia buena», declaró Kate, vía telefónica.

La protagonista de La Reina del Sur compite en estos reconocimientos con David Cale (We’re Only Alive for a Short Amount of Time), Laura Linney (My Name Is Lucy Barton), Jacqueline Novak (Get on Your Knees) y Deirdre O’Connell (Dana H).

«La pasé súper mal cuando estuve allá (en Nueva York) en el sentido de la preparación. Casi me enfermo, era horrible la tensión…

«Dicen que soy valiente por haber ido a ver al señor (Joaquín ‘El Chapo’) Guzmán. ¡N’hombre! Valiente, aventado esto. De verdad, no le deseo a nadie todo lo que yo pasé de nervios, preparación. Nada más me dieron un solo mes (para estar lista)», recordó.

El monólogo The Way She Spoke, original del méxico-estadounidense Isaac Gomez, fue presentado el verano pasado en el Minetta Lane Theatre.

«Es un solo show en inglés, donde hay 14 personajes. Fue muy poco tiempo de preparación y, además, el tema de las muertas de Juárez es súper fuerte, terminaba agotada. Ya después la pasé muy bien en el escenario.

«Ahorita (esta nominación) es un apapacho al corazón, decir: todo estuvo bien, valió la pena todo el esfuerzo, el llanto y dolores de cabeza».

Debido a la contingencia sanitaria, la ceremonia de los Drama Desk Awards se realizará en línea el 31 de mayo.

«La verdad, no espero nada. Estoy feliz con mi nominación, creo que todos los actores soñamos con estar en Broadway, bueno, yo estuve en Off Broadway, con un tema que habla de mi País y es un (show) solo. Eso para mí es haber ganado un montón», expresó, muy contenta.

«Me siento halagada de estar con la gente con la que estoy en la categoría. Para mí ya es ganancia estar ahí».

Durante la presentación de The Way She Spoke, contó, llegó mucho público angloparlante que pensaba que el contenido de la obra era ficticio. No podían creer la gran cantidad de mujeres asesinadas en Juárez.

«La obra termina diciendo que no nada más pasa en Juárez, sino en todas partes. Es un problema mundial de misoginia muy cabrona, muy fuerte».

Y Kate tuvo el valor de contarlo.