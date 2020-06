¡Bebé en camino! Adrián Uribe anuncia que otra vez se convertirá en papá

El 2020 ha traído consigo la pandemia global del COVID-19 que ha terminado con la vida de cientos de miles de personas, así como una grave crisis económica; ciertamente, no será recordado como un buen año, sin embargo no todo es malo, en medio de las malas noticias surgen anuncios esperanzadores, como el que hicieron Adrián Uribe y su novia Thuany Martins.

Por medio de su cuenta de Instagram, el comediante publicó una hermosa fotografía en la que besa el vientre de su amada; acompañó la instantánea con un tierno mensaje dirigida a ella y a su futuro bebé.

“Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambio la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! Mi amor @thuanymart gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo!”, escribió Uribe.

Por su parte, la guapa modelo brasileña compartió la misma foto que su pareja. Junto a la imagen, Thuany Martins destacó que Adrián Uribe es lo “mejor que me ha pasado”.

“Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz ! Soy afortunada por tenerte en mi vida ! Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ahora somos 3! Te esperamos con todo nuestro amor ! Mis dos regalos más grandes”, indicó Martins.