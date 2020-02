Bárbara de Regil confiesa que ha sido acosada sexualmente por productores

La actriz rompió el silencio al respecto y destapó todos los abusos de los que ha sido víctima como actriz.

Desde hace ya unos años, mujeres del medio del espectáculo han revelado las horribles cosas que han tenido que pasar y aguantar por parte de productores o directores de los proyectos de los cuáles han querido ser parte en algún momento de su carrera.

En la noche de estreno de su nueva película ‘Rebelión de los Godínez’, Bárbara de Regil confesó que también ha sido víctima de estos acosos, “claro que he sufrido de acosos, por supuesto, desde los 12 años”, comentó. “En alguna ocasión un productor me tocó la pierna, le agarré la mano y se la quité y le dije: ‘¿todo bien?’ Y él se sintió ofendidísimo pero me vale gorro, no me importa…”, dijo a ‘Ventaneando’.

La actriz decidió reservarse los nombres de los productores que se han querido aprovechar de ella, por una poderosa razón: “claro que tengo los nombres de quiénes son pero no voy a hacer eso. Hay una persona en especial que se trató de pasar conmigo y no siento que sea por eso ni nada pero hoy tiene cáncer y no sé pero yo no me encargo de ir a denunciar, la vida es un boomerang, tú avientas y se te regresa”.

“También me llegó a pasar que me había quedado en proyectos donde cuando me intentaban besar, ya no me quedaba… a mí sí me enc*brona, yo por eso soy pro mujer”, finalizó.