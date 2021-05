Barack Obama sabe mucho sobre el fenómeno Ovni, pero no puede hablar al respecto

No es solo Demi Lovato quien tiene una obsesión con el tema de los luego de que confirmó que pronto estrenará un documental sobre ese tema.

Mucha gente también está interesada en el asunto de los aliens, y esta semana el presentador James Corden aprovechó el hecho de que estaba entrevistando al expresidente Barack Obama y quería saber más.

Obama dijo que hay cosas que simplemente “no puede decirle” a la gente sobre los extraterrestres.

El expresidente de los Estados Unidos ha insinuado que sabe más cosas sobre la vida extraterrestre, pero no puede revelar ninguna información al público.

Hablando durante su aparición en The Late Late Show con James Corden, Barack Obama dijo: “Cuando se trata de extraterrestres, hay algunas cosas que simplemente no puedo decir en el aire”, señaló.

El político de 59 años reveló que él también cuestionó a las autoridades sobre ello, tan pronto llegó a la Casa Blanca en 2009.

“Cuando asumí el cargo, pregunté, ‘¿hay un laboratorio secreto en algún lugar donde guardamos especímenes alienígenas y la nave espacial?’ (…) sí, hay filmaciones y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria. No tienen un patrón fácilmente explicable”, comentó.

Obama agregó que se están llevando a cabo investigaciones sobre estos avistamientos, pero no hay “nada que informar”. Al menos por el momento.