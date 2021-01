Así dejó repartida su herencia Flor Silvestre, mamá de Pepe Aguilar

El pasado 25 de noviembre de 2020 se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la cantante y actriz Flor Silvestre, mamá de Pepe Aguilar, y hace unos días se dio a conocer de cómo quedó la repartición de sus bienes entre los integrantes de su familia.

Según lo comentó la hija de Flor, Marcela Rubiales, su madre les heredó gran parte de sus joyas a sus hijas y comentó que el cuarto que tiene en el Rancho El Soyate se encuentra completamente cerrado.

‘Todavía no hemos repartido absolutamente nada, ella en su momento nos repartió sus joyas valiosas, a mi me regaló un anillo de compromiso, súper hermoso, a mi otra hermana le dio otra joya, y el cuarto no lo hemos tocado, se encuentra completamente cerrado bajo llave, ya que asimilemos mejor su partida veremos que hacemos».

También reveló que su madre hizo un testamento, pero que ya no tenía nada más que dejarles, pues se aseguró de repartirlo todo en vida, de acuerdo a las declaraciones que Marcela concedió en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Rubiales fue cuestionada sobre a quién o quiénes se quedarán con el famosísimo rancho El Soyate, ubicado en Zacatecas, mismo que le construyó Don Antonio Aguilar a Flor Silvestre, Marcela dijo que los dueños son sus hermanos. ‘Son para mis hermanos, es para Toño y Pepe, porque ellos son los que han trabajado ese rancho’, puntualizó.

Flor Silvestre, viuda de Antonio Aguilar, falleció el pasado 25 de noviembre a los 90 años de edad. Guillermina Jiménez Chabolla, conocida artísticamente como Flor Silvestre, tuvo una trayectoria de más de 70 años en la música, el cine, la radio, la televisión y el teatro. Perteneció a la llamada Época de Oro del cine mexicano. Además fue una de las intérpretes femeninas más emblemáticas de la música mexicana, dentro de los géneros ranchero, el bolero y el huapango, con más de 300 grabaciones en su carrera.

Pepe Aguilar, su hija Ángela y el resto de su familia despidieron por todo lo alto a Flor Silvestre, matriarca de la dinastía Aguilar. Acompañados de banda y mariachi, la familia de Doña Flor organizó una misa de cuerpo presente antes de llevarla a su última morada, en donde ahora descansa junto al amor de su vida, Don Antonio Aguilar.

Antes de darle el último adiós a la intérprete, tanto Pepe como Ángela Aguilar le dedicaron emotivas palabras de despedida a través de sus redes sociales. La joven cantante compartió en su perfil de Instagram un poema dedicado a su abuela, versos que acompañó con una fotografía en la que aparece junto a Flor Silvestre en una de las veces que cantaron juntas.