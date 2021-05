Asegura la ex Miss Universo venezolana, “Yo soy Alicia Machado por México”

Alicia Machado confesó que, a pesar de tenerle gran cariño y respeto a su país natal, Venezuela, está convencida de que pudo hacerse de un nombre en el medio artístico gracias al apoyo y respaldo que recibió en México.

Con gran nostalgia, Machado recordó durante la entrevista que brindó al programa Venga la Alegría, los difíciles momentos que vivió con relación a su aspecto físico y su aumento de peso tras ganar la corona de Miss Universo.

“Yo aquí en México pude dejar de ser la Miss Universo para convertirme en una actriz, aquí mi educación, mi preparación, mis trabajos, mis amigos, me dieron siempre la oportunidad de que yo hiciera algo más que ser una Miss Universo, y eso es algo que, para mí, nunca voy a tener con qué pagarlo. A parte de mi salud tuve bulimia y anorexia crónica por más de 6 años y esos 6 años (de recuperación) los viví aquí”, confesó la venezolana.

Posteriormente, la modelo y actriz contó, casi al borde del llanto, la forma en que fue tratada en su país cuando ya no portaba la corona del certamen de belleza.

“En Venezuela, lamentablemente, cuando yo regresé del Miss Universo me sentenciaban con mucha dureza, el por qué yo no había accedido a muchas cosas durante ese año, y aquí en México cuando vine a hacer mi primera novela acá, que fue ‘Infierno en el paraíso’, con el maestro Juan Ferrara, aquí solamente era el proyecto, a mi nadie me preguntaba nada […] a mi nadie me preguntaba ‘mira, pero estás gorda’, ‘mira, pero ¿qué pasó?’, nadie”, relató.

Finalmente, Alicia Machado reiteró su agradecimiento al pueblo y prensa mexicana por su respaldo en ese momento tan complicado para ella y destacó: “Y me hicieron, y yo soy Alicia Machado por México”.