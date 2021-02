Ariadne Diaz sufre un nuevo contagio de Covid-19

Ariadne Díaz informó a través de un video que compartió en redes, que se contagió por segunda ocasión de covid-19, y que esta vez el virus la atacó más severamente.

La actriz dijo: “Se acuerdan que ya me había contagiado de covid ¿verdad?, y que me fue muy bien gracias a Dios, pues cómo lo pueden creer, porque yo no lo puedo creer, me volvió a dar. Entonces todos estos días estuve muy desaparecida porque andaba ocupada, leyendo y entreteniéndome de otras formas para no estar pensando en esas cosas, pero así es”.