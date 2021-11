Ariadne Díaz quiere volver a ser mamá, pero Marcus no

En 2016, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas le dieron la bienvenida a su hijo Diego , quien a sus cinco años de edad se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales gracias a sus aptitudes histriónicas. Aunque la famosa pareja ha disfrutado cada momento en la vida del pequeño, la actriz reveló que le gustaría hacer crecer su familia, pero tal parece que Marcus piensa diferente. Los actores ventilaron que aún no logran ponerse de acuerdo en un reciente encuentro con diferentes medios de comunicación, quienes los cuestionaron sobre la posibilidad de darle un hermanito a su hijo.

Ante la pregunta, Ariadne volteó a ver a Marcus diciendo: ‘Pregúntenle a él, él es el que se resiste’. Con una sonrisa, el actor brasileño de 39 años se limitó a responder: ‘Pronto’. La actriz confesó que le gustaría tener otro bebé y desea que sea niña. ‘A mi sí me gustaría uno más, pero pues ya no le voy a preguntar, un día se va a enterar. A mí me gustaría que fuera niña como para poder vivir esa otra parte, pero por supuesto que Diego me dice todos los días que quiere un hermano, pero que sea hombre’, compartió. Los reporteros también cuestionaron la fecha de su esperada boda que tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia por el Covid-19. ‘Lo que ya les había dicho antes, pues fue la pandemia y este año ya se acabó, mucho trabajo, tal vez el año que entra, vamos a platicarlo y vamos a ver’, dijo el protagonista de Si Nos Dejan. Además, parte de su familia de Marcus se encuentra en Brasil, algo que también ha sido un impedimento para la boda, ya que es importante para él que estén en la ceremonia.

El pasado 28 de octubre la pareja ya había hablado sobre la posibilidad de tener más hijos, la actriz afirmó que ella ‘sí’ desea volver a ser mamá: ‘Yo sí y él está en proceso de convencimiento, todavía se le está quitando el trauma’ y Ornellas agregó: ‘Es un proceso’. Aunque no está muy convencido, el brasileño no se rehúsa a que su pareja lo convierta de nueva cuenta en papá: ‘Si Dios nos manda uno más obviamente será muy bienvenido’, dijo en entrevista con el programa De primera mano. También compartieron su ‘secreto’ para mantenerse unidos, pues basan su relación en ‘el amor, el respeto, los límites […] Lo establecimos muy bien, como por más enojados que estemos nunca se rompe el respeto’, dijo Ariadne Además, aseguró que no siente celos de las seguidoras de Marcus, pues confía plenamente en él. ‘En lo absoluto, juro que no, yo confío muchísimo en Marcus y creo que él en mí, somos adultos y respetamos la individualidad del otro de tal forma que yo confío en él, pero es su vida, tampoco lo puedo estar cuidando, que se cuide él’, declaró.