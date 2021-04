Aracely Arámbula no aparecerá en bioserie de Luis Miguel

La actriz no dio autorización para que su historia con Luis Miguel aparezca en la bioserie de Netflix.

Aracely Arámbula no dio su consentimiento para aparecer en la historia de ‘Luis Miguel: La Serie’, que se estrena en Netflix el próximo 18 de abril.

La Chule, quien mantuvo un romance con el cantante y fruto de su relación nacieron sus dos hijos, dijo en un comunicado: “Esta es una prerrogativa que todos tenemos y podemos oponernos a su uso, en especial cuando puede llegar a transgredir la esfera personal y privada de una persona, más aún cuando no se trata de una etapa de nuestra vida profesional, a pesar de ser una figura pública”.

El abogado de la actriz Guillermo Pous fue el encargado de dar a conocer a la productora de la serie, la decisión de su clienta: “Los contacté y manifesté la decisión de la señora Arámbula de que no tenía la voluntad de participar. No hubo mayor negociación, no hubo oferta alguna, solo unas llamadas y correos, siendo absolutamente clara nuestra posición”.

Aracely Arámbula en dicho comunicado también anunció que está preparando una autobiografía: “Me es grato compartir con ustedes que he iniciado un proyecto de escribir mis memorias, en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal, en su transición hasta la profesional, y llegado hasta el momento de ser madre, de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes”.